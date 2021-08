Κορονοϊός - Εμβόλιο Pfizer: αίτηση στον FDA για έγκριση τρίτης δόσης

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η αίτηση αφορά πλήρη έγκριση της χορήγησης μιας τρίτης δόσης του εμβολίου τους σε άτομα ηλικίας από 16 ετών.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες έδωσαν την πλήρη έγκρισή τους για τη χορήγηση του εμβολίου των Pfizer/BioNTech στα άτομα ηλικίας 16 ετών και άνω και πλέον σειρά έχει η έγκριση της τρίτης δόσης.

Συγκεκριμένα, Pfizer και BioNTech ξεκίνησαν τη διαδικασία για την έγκριση της ενισχυτικής δόσης, που αφορά σε πολίτες άνω των 16 ετών, σύμφωνα με τον CEO της Pfizer, Άλμπερτ Μπουρλά.

Όπως ανακοίνωσε σε ανάρτησή του στο Twitter η διαδικασία της αίτησης στον FDA για τη χορήγηση και τρίτης δόσης εμβολίου, που αναμένεται να ολοκληρωθεί μέσα στις επόμενες μέρες, έγινε με βάση τα δεδομένα από τη Φάση 3 των κλινικών δοκιμών.

Τα αποτελέσματα των ερευνών αυτών έδειξαν ότι μια ενισχυτική δόση του εμβολίου είχε ως αποτέλεσμα την παραγωγή ισχυρών εξουδετερωτικών αντισωμάτων κατά του αρχικού στελέχους της Covid σε 306 ανθρώπους ηλικίας 18 – 55 ετώ.

Based on Phase 3 data, we've initiated submission of a supplemental Biologics License Application to @US_FDA for approval of a third (or #booster) dose of our #COVID19 vaccine: https://t.co/W7vwaMD9j2