Europa League: Ο Ολυμπιακός... τσεκάρει το “εισιτήριο” για τους ομίλους

Οι «ερυθρόλευκοι» αντιμετωπίζουν στην Μπρατισλάβα τη Σλόβαν και καλούνται να διαφυλάξουν το μεγάλο προβάδισμα της πρώτης αναμέτρησης.



Με τον Ολυμπιακό να θέλει να «σφραγίσει» την πρόκρισή του στους ομίλους του Europa League, διεξάγονται οι αγώνες ρεβάνς για τα πλέι οφ της διοργάνωσης. Οι «ερυθρόλευκοι» αντιμετωπίζουν στην Μπρατισλάβα τη Σλόβαν (21:45) και καλούνται να διαφυλάξουν το μεγάλο προβάδισμα που έχουν αποκτήσει από την πρώτη αναμέτρηση, όταν επικράτησαν 3-0 της ομάδας από τη Σλοβακία στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης».



Με τη νίκη αυτή οι Πειραιώτες «κλείδωσαν» ουσιαστικά την πρόκριση στους ομίλους, ωστόσο καλούνται να παρουσιαστούν σοβαροί στη ρεβάνς και να μην υποτιμήσουν τη Σλόβαν, προκειμένου να... τσεκάρουν το «εισιτήριό» τους για την επόμενη φάση.

Εκεί αναμένεται να βρεθούν τόσο η Ραπίντ Βιέννης του Ταξιάρχη Φούντα, μετά τη νίκη 3-0 επί της Ζόρια Λουχάνσκ, όσο και ο Ερυθρός Αστέρας που συνέτριψε 4-0 στο πρώτο παιχνίδι την Κλουζ. Προβάδισμα για την παρουσία της στους ομίλους έχει και η Ομόνοια που επικράτησε στην πρώτη αναμέτρηση της Αντβέρπ με 4-2.

Στους ομίλους του Europa League έχουν ήδη προκριθεί οι Σοσιεδάδ, Μπέτις (Ισπανία), Λέστερ, Γουέστ Χαμ (Αγγλία), Αϊντραχτ Φρανκφούρτης, Λεβερκούζεν (Γερμανία), Νάπολι, Λάτσιο (Ιταλία), Λιόν, Μαρσέιγ (Γαλλία), Μπράγκα (Πορτογαλία), Λοκομοτίβ Μόσχας, Σπαρτάκ Μόσχας (Ρωσία), Γκενκ (Βέλγιο), Μίντιλαντ (Δανία) και Σπάρτα Πράγας (Τσεχία). Το... παζλ των ομίλων της διοργάνωσης θα συμπληρώσουν δέκα ομάδες που θα προκριθούν από τα πλέι οφ του Europa League, καθώς και οι έξι ομάδες που θα αποκλειστούν στα πλέι οφ του Champions League.

