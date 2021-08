Πολιτική

Κορονοϊός - Μακρή: δεν θα επανέλθουμε στην τηλεκπαίδευση - νέα μέτρα στα σχολεία (βίντεο)

Ποιο το ποσοστό των ανεμβολίαστων εκπαιδευτικών και τι προβλέπεται για εκείνους. Τι είπε για τα νέα μέτρα που θα ισχύσουν στα σχολεία. Πότε θα αναρτηθούν οι βάσεις.

Για τον τρόπο με τον οποίο θα ανοίξουν τα σχολεία εν μέσω αύξησης των κρουσμάτων κορονοϊού στη χώρα μας μίλησε στον ΑΝΤ1 η Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε η κ. Ζέττα Μακρή, το υπουργείο βρίσκεται ήδη σε επαφή με της επιτροπή των λοιμωξιολόγων και τα μέτρα που θα μπουν άμεσα σε ισχύ στα σχολεία θα ανακοινωθούν έγκαιρα ώστε να είναι ενήμεροι μαθητές και γονείς.

Μιλώντας στην εκπομπή “Καλοκαίρι Μαζί” τόνισε ότι φέτος τα μέτρα θα είναι διαφορετικά σε σχέση με την περσινή χρονιά, καθώς υπάρχει και το πρόσθετο μέτρο που είναι ο εμβολιασμός.

Έκανε γνωστό ότι υπάρχει ένα μικρό ποσοστό 20-25% των εκπαιδευτικών που δεν έχουν εμβολιαστεί και θα πρέπει να ληφθούν και για αυτούς μέτρα, όπως το rapid test που θα κληθούν να κάνουν με δικά τους έξοδα δύο φορές την εβδομάδα.

Για τις αντιδράσεις περί του κόστους είπε ότι υπάρχει η λύση του δωρεάν εμβολιασμού, ενώ υπενθυμίζεται ότι τα self test για τους μαθητές θα διατίθενται δωρεάν και θα πρέπει να δηλώνονται υποχρεωτικά στην πλατφόρμα self-testing.gov.gr.

Για το ενδεχόμενο να κλείσουν ξανά τα σχολεία από το φθινόπωρο απάντησε ότι η επιθυμία και η προσπάθεια του υπουργείου, αλλά κι αυτό που θα υλοποιηθεί, είναι η δια ζώσης εκπαίδευση. “Δεν θα επανέλθουμε στην τηλεκπαίδευση γιατί υπάρχει ο εμβολιασμός” είπε χαρακτηριστικά αλλά σημείωσε ότι δεν αποκλείεται ως μέτρο να εφαρμοστεί σε πολύ εξαιρετικές περιπτώσεις, όπως για παιδιά που βρίσκονται σε ευπαθείς ομάδες. "Αν σύμφωνα με τα πρωτόκολλα υπάρχει αριθμός κρουσμάτων ή μορφή νόσησης που επιβάλλει να ληφθούν κι άλλα μέτρα, αυτά θα ανακοινωθούν μαζί με τα πρωτόκολλα λειτουργίας των σχολείων" κατέληξε.

Τέλος, σχετικά με την ανακοίνωση των βάσεων εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση απάντησε ότι αναμένεται να αναρτηθούν έως το τέλος του μήνα.

