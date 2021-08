Κοινωνία

Γκάζι: Πυροβολισμοί έξω από κλαμπ

Μυστήριο με τους πυροβολισμούς έξω από το κλαμπ. Οι αστυνομικοί θα πάρουν κατάθεση από άνδρα που πήγε τραυματισμένος στο νοσοκομείο.





Καταγγελία για πυροβολισμούς έξω από γνωστό κλαμπ στο Γκάζι, στην οδό Ζαγρέως , δέχθηκε η αστυνομία τα ξημερώματα της Πέμπτης.

Αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης έσπευσαν στο σημείο, χωρίς, όμως, να εντοπίζουν κάποιον από τους εμπλεκόμενους.

Λίγη ώρα αργότερα, ωστόσο, ένας υπήκοος Ρουμανίας εμφανίστηκε στα εξωτερικά ιατρεία στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο τραυματισμένος στα πόδια από πυροβολισμούς.

Οι αστυνομικοί θα πάρουν κατάθεση από τον άνδρα για να δουν αν σχετίζονται τα δύο περιστατικά και τι ακριβώς έχει συμβεί.







