Κοινωνία

Θεσσαλονίκη: Αυτοκτόνησε ο Γεωργιανός που έσφαξε την σύντροφό του

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο 48χρονος καθ’ ομολογία δολοφόνος αυτοκτόνησε στα κρατητήρια της Αστυνομικής Διεύθυνσης στη Θεσσαλονίκη.



Τέλος στη ζωή του έβαλε ο 48χρονος Γεωργιανός που κρατούνταν στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης για τον φόνο της 56χρονης συντρόφου του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 48χρονος βρέθηκε νεκρός σήμερα το πρωί στο κρατητήριο της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι κρεμάστηκε με τον επίδεσμο που είχε δεμένο το χέρι του.

Ο Γεωργιανός είχε ζητήσει και έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί την Παρασκευή.

Εις βάρος του ο εισαγγελέας άσκησε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία εκ προθέσεως σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία, βία κατά υπαλλήλων, δήλωση ψευδών στοιχείων και φθορά σε πράγματα με φωτιά.





Ειδήσεις σήμερα:

Εκκλησία – εμβολιαστικό κέντρο στην Κρήτη: Τι είπε ο πάτερ Ανδρέας Καλιοντζάκης στον ΑΝΤ1 (βίντεο)

Λάρισα: Τρένο παρέσυρε και σκότωσε βοσκό

Γκάζι: Πυροβολισμοί έξω από κλαμπ