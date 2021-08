Οικονομία

Μειωμένα ενοίκια Ιουλίου: Πώς θα αποζημιωθούν οι ιδιοκτήτες

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πότε λήγει η προθεσμία για τις «δηλώσεις Covid» για ιδιοκτήτες ακινήτων. Αναλυτικά η διαδικασία υποβολής της δήλωση και της ανάκτησης των ποσών.



Έως τις 30 Σεπτεμβρίου πρέπει να υποβάλουν τις «Δηλώσεις Covid» οι ιδιοκτήτες ακινήτων δικαιούχοι αποζημιώσεων για τα «κουρεμένα» ενοίκια που εισέπραξαν. Σύμφωνα με την απόφαση του υπουργείου Οικονομικών που δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ, ο δικαιούχος είσπραξης αποζημίωσης για τον Ιούλιο εκμισθωτής/υπεκμισθωτής, ανεξαρτήτως του εάν έλαβε την προκαταβολή, υποχρεούται να υποβάλλει δήλωση περί μεταβολής του μισθώματος («Δήλωση Covid») έως τη συγκεκριμένη ημερομηνία.

Για τις περιπτώσεις που προκαταβληθεί αποζημίωση σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας αλλά δεν υποβληθεί «Δήλωση Covid» εντός της προθεσμίας ή για τις περιπτώσεις που τροποποιείται η «Δήλωση Covid» Ιουλίου σε σχέση με τον Ιούνιο 2021, το ποσό καθίσταται απαιτητό και η διαδικασία αναζήτησής του ως αχρεωστήτως καταβληθέντος θα προσδιοριστεί με νέα απόφαση.

Το καταβαλλόμενο ποσό, δεν εμπίπτει σε καμία κατηγορία εισοδήματος, δεν υπόκειται σε οποιονδήποτε φόρο, τέλος, εισφορά ή άλλη κράτηση υπέρ του Δημοσίου, συμπεριλαμβανομένης της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης, είναι ανεκχώρητο και ακατάσχετο στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης αντίθετης γενικής ή ειδικής διάταξης, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς το Δημόσιο, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα των τελευταίων, τα ασφαλιστικά ταμεία και τα πιστωτικά ιδρύματα,.

Ειδικά για τον Ιούλιο προκαταβάλλεται:

α) για τα πρόσωπα που κατ' επιταγή νόμου στο πλαίσιο αντιμετώπισης των επιπτώσεων του COVID 19 δεν εισπράττουν μίσθωμα κατά τον Ιούλιο 2021:

80% του συνολικού μηνιαίου μισθώματος για τα φυσικά πρόσωπα, και

60% του συνολικού μηνιαίου μισθώματος, για τα νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες, συμπεριλαμβανομένων και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου της υποπαρ. 3 της παρ. 1 του άρθρου 68 του ν. 4235/2014 (Α' 32), καθώς και των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

β) για τα φυσικά πρόσωπα που κατ' επιταγή νόμου στο πλαίσιο αντιμετώπισης των επιπτώσεων του COVID 19 εισπράττουν μειωμένο μίσθωμα κατά 40%, ποσό ίσο με το ήμισυ της μείωσης του μηνιαίου μισθώματος.

Η καταβολή των ως άνω ποσών θα διενεργείται στον τραπεζικό λογαριασμό των δικαιούχων που έχει γνωστοποιηθεί στη διαδικτυακή πύλη www.aade.gr της ΑΑΔΕ.

Η καταβολή γίνεται υπό τις εξής προϋποθέσεις:

Οι μισθώσεις να φαίνονται ενεργές στο σύστημα Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης της ΑΑΔΕ, Ο εκμισθωτής- νομικό πρόσωπο/νομική οντότητα να μην έχει δηλώσει διακοπή εργασιών στην ΑΑΔΕ, Ο μισθωτής- επιχείρηση να μην έχει δηλώσει διακοπή εργασιών στην ΑΑΔΕ, Ο μισθωτής- επιχείρηση να είναι κατά περίπτωση δικαιούχος απαλλαγής της υποχρέωσης καταβολής του συνολικού μισθώματος βάσει των ΚΑΔ που περιλαμβάνονται στον Πίνακα Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας (ΚΑΔ) της Α.1167/2021 (Β' 3201) απόφασης του υφυπουργού Οικονομικών, Να τελεί σε αναστολή για τον Ιούλιο η σύμβαση εργασίας/ναυτολόγησης, του μισθωτή ή συζύγου/ ετέρου μέρους συμφώνου συμβίωσης, Να τελεί σε αναστολή η σύμβαση εργασίας, για τον Ιούλιο, ενός τουλάχιστον γονέα με τέκνο- εξαρτώμενο μέλος το οποίο φοιτά σε ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης εκτός του τόπου μόνιμης κατοικίας του,

Η προκαταβολή υπολογίζεται αναλογικά με τις ημέρες που διαρκεί η σύμβαση μίσθωσης και σε περίπτωση διακοπής της μισθώτριας επιχείρησης τον Ιούλιο 2021 αναλογικά με τις ημέρες που παρέμεινε ενεργή.

Ειδήσεις σήμερα:

ΔΕΔΔΗΕ: Έξυπνοι μετρητές κατανάλωσης βάζουν τέλος στις ρευματοκλοπές

Λαχτάρησαν Πάιατ και Μενέντεζ: Δέντρο κατέρρευσε στο εστιατόριο που δειπνούσαν

Αφγανιστάν: Φόβοι για τρομοκρατική ενέργεια από τον ISIS στην Καμπούλ