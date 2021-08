Αθλητικά

Ιταλικά ΜΜΕ: Ο Μανωλάς μένει στην Νάπολι

Συνεχίζεται το σήριαλ με την μεταγραφή του Κώστα Μανωλά.





Οι πιέσεις του Ολυμπιακού για την απόκτηση του Κώστα Μανωλά, τελικά δεν θα έχουν αίσιο τέλος. Οπως αναφέρει η Tuttomercatoweb ο έμπειρος κεντρικός αμυντικός θα παραμείνει στη Νάπολι.

Οι Ιταλοί δεν θέλουν να χάσουν αυτή την περίοδο έναν παίκτη κλειδί όπως είναι ο Ελληνας αμυντικός. Παρόλα αυτά αν ερθει μία πρόταση… αξιόλογη τότε θα καθίσουν στο τραπέζι.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ η Νάπολι αξιώνει 15 εκατ. ευρώ, αλλά η πρόταση του Ολυμπιακού απέχει κατά πολύ. Επομένως δύσκολα θα ολοκληρωθεί η μεταγραφή.

