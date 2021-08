Παράξενα

Ρεκόρ Γκίνες: Καναδός διένυσε 9883 χιλιόμετρα με roller skates

Ο Zachariah Choboter διέσχισε τον Καναδά με roller skates για να ευαισθητοποιήσει για την προστασία των μελισσών.

Καναδός φόρεσε τα in-line skates του και διένυσε σε 90 μέρες 9.883 χιλιόμετρα διασχίζοντας τον Καναδά για να ευαισθητοποιήσει για την προστασία των μελισσών και να καταρρίψει ρεκόρ Γκίνες.

Ο Zachariah Choboter άρχισε το ταξίδι με τα skates στις 25 Μαΐου στο Γουίστλερ της Βρετανικής Κολομβίας και έφτασε τη Δευτέρα στο Σεντ Τζονς του Νιούφαουντλαντ, αφού διένυσε συνολική απόσταση 9.883 χιλιομέτρων σε όλο τον Καναδά.

Ο Choboter επικεφαλής της οργάνωσης «Blading for Bees» κάλυπτε καθημερινά απόσταση 120-130 χιλιομέτρων με στόχο να συγκεντρώσει πόρους και να ευαισθητοποιήσει για την προστασία των μελισσών, αλλά και να καταλάβει μία θέση στο Βιβλίο Γκίνες ως κάτοχος του ρεκόρ του μεγαλύτερης διάρκειας ταξιδιού με roller skates.

Το μέχρι τώρα ρεκόρ για τη μεγαλύτερη απόσταση με skate rollers, 8.595 χιλιόμετρα είχε από το 1986 ο Peter Bogelein από τη Γερμανία.

O Choboter είπε ότι η ιδέα για το ταξίδι πάνω σε skate rollers για καλό σκοπό προέκυψε όταν άρχισε να μελετά τη σημασία που έχουν οι μέλισσες για τα φυσικά οικοσυστήματα και υπογράμμισε ότι ήταν μία πρόκληση σωματική και πνευματική.

«Ήξερα ότι ήταν μια μεγάλη ευκαιρία να ευαισθητοποιήσω και να ενημερώσω τους ανθρώπους για κάτι που με ενδιαφέρει, νοιάζομαι πραγματικά για το περιβάλλον» τόνισε.





