Κοινωνία

Καιρός: Έκτακτο δελτίο από την ΕΜΥ για καταιγίδες και χαλάζι

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αλλάζει σημαντικά το σκηνικό του καιρού. Ποιες περιοχές θα βρεθούν στο "μάτι" της κακοκαιρίας.

Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού εκδόθηκε το πρωί της Πέμπτης από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ).

Συγκεκριμένα αναφέρει:

Σήμερα Πέμπτη (26-08-2021), από τις απογευματινές ώρες προβλέπεται να εκδηλωθούν τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες στα νησιά του βορείου Ιονίου και την Ήπειρο, οι οποίες θα συνοδεύονται πρόσκαιρα από ισχυρούς ανέμους και πιθανώς από χαλαζοπτώσεις.

Τα φαινόμενα βαθμιαία θα επεκταθούν στα υπόλοιπα νησιά του Ιονίου, τη δυτική Στερεά και από τις βραδινές ώρες στη βορειοδυτική Πελοπόννησο. Αργά το απόγευμα και το βράδυ είναι πιθανό να επηρεαστεί πρόσκαιρα και η Μακεδονία, κυρίως η κεντρική και η ανατολική.

Σταδιακή εξασθένηση των φαινομένων αναμένεται από τις πρωινές ώρες της Παρασκευής (27-08-2021) στα βόρεια και μέχρι το μεσημέρι στα δυτικά.

Ειδήσεις σήμερα:

Φορείς ΠΦΥ: Aνέφικτο να πραγματοποιηθούν τα rapid test στα 10 ευρώ

Μειωμένα ενοίκια Ιουλίου: Πώς θα αποζημιωθούν οι ιδιοκτήτες

ΔΕΔΔΗΕ: Έξυπνοι μετρητές κατανάλωσης βάζουν τέλος στις ρευματοκλοπές