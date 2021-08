Πολιτική

Μητσοτάκης - Μενέντεζ: Υψηλότατο το επίπεδο σχέσεων Αθήνας - Ουάσιγκτον

Σε θερμό κλίμα η συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον Πρόεδρο της Επιτροπής Εξωτερικών Σχέσεων της Γερουσίας των ΗΠΑ. Ποια θέματα βρέθηκαν στην ατζέντα.



Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε σήμερα, σε ιδιαίτερα θερμό κλίμα, με τον Πρόεδρο της Επιτροπής Εξωτερικών Σχέσεων της Γερουσίας των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, Γερουσιαστή Robert Menendez, ο οποίος πραγματοποιεί επίσκεψη στη χώρα μας για επαφές με την πολιτειακή και πολιτική ηγεσία επ’ ευκαιρία του εορτασμού της 200ης επετείου από την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης.



Στην έναρξη της συνάντησής τους ο κ. Μητσοτάκης και ο κ. Menendez είχαν τον ακόλουθο διάλογο:



Κυριάκος Μητσοτάκης: Μεγάλη μου χαρά που σας υποδέχομαι κ. Πρόεδρε στην Αθήνα. Γνωρίζω ότι υποδέχομαι έναν πολύ πολύ καλό φίλο της Ελλάδας, αλλά και έναν άνθρωπο που έχει θέσει τη στρατηγική σημασία της Ανατολικής Μεσογείου στο επίκεντρο της εξωτερικής πολιτικής των ΗΠΑ. Ανυπομονούμε πραγματικά για την ολοκλήρωση του Νόμου περί Άμυνας και Διακοινοβουλευτικής Εταιρικής Σχέσης ΗΠΑ - Ελλάδας 2021, ο οποίος πιστεύω ότι θα αποτελέσει νομοθεσία - ορόσημο που θα ενισχύσει περαιτέρω την πρόοδο που έχουμε κάνει στο επίπεδο των διμερών μας σχέσεων.



Και εκτιμώ ιδιαίτερα το γεγονός ότι υπήρξατε πάντοτε ένας άνθρωπος με αρχές, προσηλωμένος στα ανθρώπινα δικαιώματα και το διεθνές δίκαιο ως θεμελιώδεις αρχές που θα πρέπει να διαπνέουν τις πολιτισμένες χώρες κατά την επίλυση των διαφορών τους. Και πάλι, καλώς ήρθατε στην Αθήνα. Είναι πάντα μεγάλη μου χαρά να σας συναντώ και να συζητώ μαζί σας.





Robert Menendez: Ευχαριστώ, καλημέρα (στα ελληνικά). Είναι μεγάλη μου τιμή, κ. Πρωθυπουργέ, που σας συναντώ και πάλι. Νομίζω πως η τελευταία φορά που συναντηθήκαμε ήταν στη διάρκεια της επίσκεψής σας στην Washington όταν σας έδωσα και ένα υπογεγραμμένο αντίγραφο του νόμου East Med Act. Η Ελλάδα αποτελεί κύριο παράγοντα αυτής της στρατηγικής συνεργασίας.



Είμαστε βαθιά ευγνώμονες στον ελληνικό λαό για τη φιλοξενία του. Είμαστε ευγνώμονες απέναντι σας για τον ηγετικό ρόλο που διαδραματίζετε στην εμβάθυνση της συνεργασίας μας στους τομείς της άμυνας, της οικονομίας και της ενέργειας. Εκτιμούμε πραγματικά τον ηγετικό σας ρόλο στα ζητήματα των ημερών, όπως η Κλιματική Αλλαγή και η σκέψη μου είναι με τους Έλληνες που έχασαν περιουσίες. Εκτιμώ τον ηγετικό σας ρόλο και το πως ανταποκριθήκατε στην πρόκληση των πυρκαγιών και αντιλαμβάνομαι πως, με την εξαίρεση ενός πυροσβέστη που δυστυχώς έχασε τη ζωή του, σώθηκαν πολλές ανθρώπινες ζωές. Κατανοώ ότι η απώλεια της περιουσίας προκαλεί μεγάλο πόνο, αλλά οι ανθρώπινες ζωές είναι ό,τι πιο σημαντικό. Επομένως, θα θέλαμε να εκφράσουμε την εκτίμησή μας για τον ηγετικό ρόλο που επιδείξατε στο ζήτημα αυτό. Προφανώς η Κλιματική Αλλαγή είναι μια σοβαρή υπόθεση τόσο για τις ΗΠΑ, όσο και για την Ελλάδα.



Επομένως, εκτιμούμε ιδιαίτερα τον ηγετικό ρόλο της Ελλάδας σε αυτό το πεδίο και, τέλος, θα ήθελα να τονίσω ότι διανύουμε μια ιδιαίτερα σημαντική περίοδο για τις χώρες μας, που αποτελεί και μια ευκαιρία για την Ελλάδα να συνεχίζει να παίζει ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο διεθνώς και αναφέρομαι και στα ζητήματα δημοκρατίας που έχουν ιδιαίτερη σημασία. Και πάλι λοιπόν. Ανυπομονώ για την συζήτησή μας και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη θερμή υποδοχή.





Κατά τη συνάντηση με τον Γερουσιαστή Menendez, διαχρονικό φίλο της Ελλάδας και του Ελληνισμού, ο Πρωθυπουργός προέβη σε επισκόπηση των άριστων διμερών σχέσεων Ελλάδας - ΗΠΑ και συζήτησε περιφερειακά και διεθνή ζητήματα κοινού ενδιαφέροντος, με έμφαση στις εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή, την Ανατολική Μεσόγειο, τη Βόρεια Αφρική και τα Βαλκάνια, αλλά και τη Μέση Ανατολή, με επίκεντρο την κατάσταση το Αφγανιστάν.



Κοινή υπήρξε η διαπίστωση περί του υψηλότατου επιπέδου των σχέσεων Αθήνας - Ουάσιγκτον, όπως επίσης και περί των ακόμα μεγαλύτερων δυνατοτήτων για συνεχή επέκταση και εμβάθυνσή τους.



Στη συνάντηση συμμετείχαν από ελληνικής πλευράς o Υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας, η Πρέσβης της Ελλάδας στην Ουάσιγκτον, Πρέσβης Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου, η Διευθύντρια του Διπλωματικού Γραφείου του Πρωθυπουργού, Πρέσβης Ελένη Σουρανή, ο Σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας, Αθανάσιος Ντόκος, και η Αναπληρώτρια Κυβερνητική Εκπρόσωπος, Αριστοτελία Πελώνη.

