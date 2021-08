Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - ΗΠΑ: Οι εμβολιασμοί απέτρεψαν 140000 θανάτους

Οι Ιατροί της Θεραπευτικής Κλινικής της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ συνοψίζουν τα αποτελέσματα της μελέτης αυτής.

Περίπου ο μισός πληθυσμός στις ΗΠΑ έχει εμβολιαστεί πλήρως ως σήμερα, αλλά τα ποσοστά εμβολιασμού ποικίλουν από πολιτεία σε πολιτεία. Μια μελέτη, που δημοσιεύτηκε πρόσφατα στο διεθνές επιστημονικό περιοδικό Health Affairs, καταδεικνύει ότι οι εμβολιασμοί COVID-19 απέτρεψαν σχεδόν 140.000 θανάτους στη χώρα έως τον Μάιο 2021.

Οι Ιατροί της Θεραπευτικής Κλινικής της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Λίνα Πάσχου (Επίκουρη Καθηγήτρια Ενδοκρινολογίας), Θεοδώρα Ψαλτοπούλου (Καθηγήτρια Θεραπευτικής-Προληπτικής Ιατρικής) και Θάνος Δημόπουλος (Καθηγητής Θεραπευτικής-Αιματολογίας-Ογκολογίας και Πρύτανης ΕΚΠΑ) συνοψίζουν τα αποτελέσματα της μελέτης αυτής.

Οι ερευνητές χρησιμοποίησαν δεδομένα από επίσημους κυβερνητικούς ιστότοπους, σχετικά με δόσεις εμβολίων ανά 100 ενήλικες στο τέλος κάθε εβδομάδας σε κάθε πολιτεία, για τη χρονική περίοδο από 21 Δεκεμβρίου 2020 ως 9 Μαΐου 2021. Στη συνέχεια εξέτασαν τη σχέση μεταξύ της έντασης του εμβολιασμού της κάθε πολιτείας και των αλλαγών στους θανάτους από COVID-19. Δημιουργήθηκε έτσι ένα στατιστικό μοντέλο, που αντιπροσωπεύει την καθυστέρηση μεταξύ του εμβολιασμού και των επιπτώσεων στα ποσοστά θανάτου.

Από τη στατιστική ανάλυση προέκυψε ότι τα εμβόλια απέτρεψαν περισσότερους από 139.000 θανάτους, κατά τους πρώτους πέντε μήνες διαθεσιμότητάς τους. Συγκεκριμένα, περίπου 570.000 θάνατοι από COVID-19 συνέβησαν στις ΗΠΑ μέχρι τις 9 Μαΐου, ενώ το μοντέλο προέβλεψε ότι 709.000 θάνατοι θα είχαν συμβεί χωρίς τα εμβόλια. Η εκτιμώμενη μείωση των θανάτων ποικίλλει μεταξύ των διαφόρων πολιτειών. Στη Νέα Υόρκη οι εμβολιασμοί οδήγησαν σε περίπου 11,7 λιγότερους θανάτους ανά 10.000 άτομα. Η Χαβάη είχε τη μικρότερη εκτιμώμενη μείωση με 1,1 λιγότερους θανάτους ανά 10.000 άτομα. Η ανθρώπινη ζωή είναι φυσικά ανεκτίμητης αξίας, αναφέρουν οι καθηγητές, υπολογίστηκε όμως και η οικονομική αξία πρόληψης αυτών των θανάτων για το κράτος και βρέθηκε μεταξύ 625 δισεκατομμυρίων και 1,4 τρισεκατομμυρίων δολαρίων.

Η μελέτη αυτή αποδεικνύει τη μεγάλη σημασία των εμβολιασμών έναντι του κορονοϊού. Η επιστήμη σε σύντομο χρονικό διάστημα έκανε το χρέος της και παρέδωσε στην κοινωνία ένα σημαντικό «όπλο» για την αντιμετώπιση της πανδημίας, τονίζουν οι καθηγητές. Προσθέτουν ότι η κοινωνία, από την πλευρά της, θα είναι χρήσιμο να εμπιστευτεί την επιστήμη, να κατανοήσει τη σοβαρότητα της νόσου COVID-19 και να συνδράμει στην πρόληψή της με μαζική προσέλευση στην εμβολιαστική διαδικασία.

