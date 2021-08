Πολιτική

Εμβολιασμός - Οικονόμου: Στο “τραπέζι” η επέκταση της υποχρεωτικότητας

Για τα μέτρα στους ανεμβολίαστους, τον υποχρεωτικό εμβολιασμό, αλλά και την πορεία των ραντεβού μίλησε σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

"Δεν επιδιώκουμε διχασμούς. Δεν βάζουμε απέναντι κανέναν. Δεν διαχωρίζουμε τους πολίτες. Δωρεάν εμβόλια σε όλους παρέχουμε. Όποιο επιθυμεί ο καθένας. Από αυτά με τα οποία έχουν εμβολιαστεί 4,9 δισ. άνθρωποι στον κόσμο. Από την άλλη όμως θα ήταν και ανεύθυνο από την πλευρά μας να καθόμαστε με σταυρωμένα τα χέρια" τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου, αναφερόμενος στο θέμα των εμβολιασμών, κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης των πολιτικών συντακτών. «Η επιστήμη μας έδωσε τα όπλα που χρειαζόμαστε. Θα ήταν τεράστιο λάθος εκ μέρους μας να συνεχίσουμε με την τακτική των οριζόντιων περιορισμών, από τη στιγμή που η πλειοψηφία της κοινωνίας υψώνει ασπίδα ανοσίας μέσω του εμβολιασμού» συμπλήρωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Για το θέμα της αποκατάστασης των πληγέντων από τις πυρκαγιές ο κ. Οικονόμου είπε ότι μέχρι σήμερα έχουν πιστωθεί σε λογαριασμούς δικαιούχων περίπου 10,5 εκατ. ευρώ σε 1.214 μοναδικούς δικαιούχους, ενώ ταυτόχρονα βρίσκονται σε εξέλιξη σε συνεργασία με Δήμους και περιφέρειες έργα απομάκρυνσης καμένων ιστάμενων κορμών που μπορεί να προκαλέσουν ατυχήματα.

Επίσης αναφέρθηκε στη συνάντηση του πρωθυπουργού με τον Πρόεδρο της Επιτροπής Εξωτερικών Σχέσεων της Γερουσίας των Η.Π.Α., Γερουσιαστή Ρόμπερτ Μενέντεζ, ο οποίος πραγματοποιεί επίσκεψη στη χώρα μας επ' ευκαιρία του εορτασμού για τα 200 χρόνια από την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης, και είπε ότι ο Πρωθυπουργός αναγνώρισε στο πρόσωπο του κ. Μενέντεζ έναν πολύ καλό φίλο της Ελλάδας, αλλά και έναν άνθρωπο που έχει θέσει τη στρατηγική σημασία της Ανατολικής Μεσογείου στο επίκεντρο της εξωτερικής πολιτικής των ΗΠΑ.

"Έναν άνθρωπο με αρχές, προσηλωμένο στα ανθρώπινα δικαιώματα και το Διεθνές Δίκαιο ως θεμελιώδεις αρχές που θα πρέπει να διαπνέουν τις πολιτισμένες χώρες κατά την επίλυση των διαφορών τους. Υπογράμμισε παράλληλα, ότι αναμένουμε την ολοκλήρωση του Νόμου περί 'Αμυνας και Διακοινοβουλευτικής Εταιρικής Σχέσης Η.Π.Α. - Ελλάδας 2021, ο οποίος θα αποτελέσει ορόσημο για την περαιτέρω πρόοδο των διμερών μας σχέσεων" είπε ο κ.Οικονόμου και πρόσθεσε: "Συζητήθηκαν περιφερειακά και διεθνή ζητήματα κοινού ενδιαφέροντος, με εστίαση στις εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή, την Ανατολική Μεσόγειο, τη Βόρεια Αφρική και τα Βαλκάνια, αλλά και τη Μέση Ανατολή, με επίκεντρο την κατάσταση το Αφγανιστάν. Από την πλευρά του ο κ. Μενέντεζ ανάμεσα στ' άλλα ανέφερε: «Είμαστε ευγνώμονες για τον ηγετικό ρόλο που διαδραματίζετε για την εμβάθυνση της συνεργασίας μας, στους τομείς της άμυνας, της οικονομίας και της ενέργειας» και πρόσθεσε: «Εκτιμούμε πραγματικά τον ηγετικό σας ρόλο στα ζητήματα των ημερών, όπως η κλιματική Αλλαγή».

Για τη χθεσινή συζήτηση στη Βουλή

"Χθες, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, κατα τη συζήτηση στη Βουλή, επανέλαβε για μια ακόμη φορά ότι για την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης και την οργάνωση της προστασίας των δασών είναι έτοιμος να ακούσει κάθε γόνιμη πρόταση. Αναγνώρισε αδυναμίες στην αντιμετώπιση των πρόσφατων πυρκαγιών, κυρίως ως προς την προστασία του περιβάλλοντος και ανέπτυξε συγκεκριμένες θέσεις, αποφάσεις, αλλά και σχέδια για την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης και των συνεπειών της. Εστίασε στην ομιλία του στις άμεσες πολιτικές οικονομικής υποστήριξης των πληγέντων, αλλά και στα έργα αποκατάστασης και ανασυγκρότησης των πυρόπληκτων περιοχών.

Το σημαντικότερο έδωσε το στίγμα των απόψεών μας ότι για να μπορούμε να αντιμετωπίζουμε και πολύ περισσότερο να περιορίζουμε τις συνέπειες της κλιματικής κρίσης πρέπει να προχωρήσουμε σε μεγάλες και ουσιαστικές αλλαγές στον τρόπο που παράγουμε ενέργεια, στον τρόπο που κυκλοφορούμε, στον τρόπο που παράγουμε την τροφή μας, στον τρόπο που ζούμε στις πόλεις μας. Και αυτή είναι ίσως η πιο ουσιαστική συζήτηση που έχουμε μπροστά μας".

Για την πανδημία και τα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας

«Από τη στιγμή που η πανδημία επιμένει και η κυρίαρχη σήμερα μετάλλαξη, η «Δέλτα», είναι πιο επιθετική, η Κυβέρνηση οφείλει να λάβει όλα τα απαιτούμενα μέτρα τόσο για την προστασία της δημόσιας υγείας, όσο και για την ομαλότερη λειτουργία της κοινωνίας, σε όλα τα επίπεδα» είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και συμπλήρωσε:

«Σήμερα πάνω από 6 εκατ. άνθρωποι έχουν εμβολιαστεί, ενώ κάθε μέρα κλείνονται πολλές χιλιάδες νέα ραντεβού. Αυτό μεγαλώνει την υποχρέωσή μας να διασφαλίσουμε την αποκατάστασης της ζωής μας στην πληρότητά της. Η ζώσα κοινωνία -οι μαθητές, οι φοιτητές, οι εργαζόμενοι, οι επαγγελματίες- δεν διανοούνται πιστεύουμε ότι θα χρειαστεί να ξαναβάλουν τη ζωή τους σε «αγκύλες». Ότι θα χρειαστεί να ξαναζούν με αστερίσκους. Ακούμε τη φωνή τους, συμμεριζόμαστε τις αγωνίες τους και ανοίγουμε βήμα. Πάμε μπροστά. Η επιστήμη μας έδωσε τα όπλα που χρειαζόμαστε. Θα ήταν τεράστιο λάθος εκ μέρους μας να συνεχίσουμε με την τακτική των οριζόντιων περιορισμών, από τη στιγμή που η πλειοψηφία της κοινωνίας υψώνει ασπίδα ανοσίας μέσω του εμβολιασμού. Τα μέτρα που εξαγγέλθηκαν προχθές είναι αποτέλεσμα ενδελεχούς έρευνας, στηριγμένης τόσο στα πορίσματα της ιατρικής όσο και στις απαιτήσεις του ελληνικού και διεθνούς δικαίου. Τα μέτρα που λάβαμε έχουν στόχο να προστατεύσουν, με διαφορετικό τρόπο, εμβολιασμένους και μη εμβολιασμένους.

Από τη στιγμή που οι εμβολιασμένοι βρίσκονται de facto σε άλλη θέση από τους ανεμβολίαστους σε ό,τι αφορά τους κινδύνους από την πανδημία, από τη στιγμή που ο ασφαλής δωρεάν εμβολιασμός είναι άμεσα διαθέσιμος στους πάντες, θα ήταν παράλογο και επικίνδυνο να ισχύουν τα ίδια για όλους. Προσοχή δεν επιδιώκουμε διχασμούς. Δεν βάζουμε απέναντι κανέναν. Δεν διαχωρίζουμε τους πολίτες. Δωρεάν εμβόλια σε όλους παρέχουμε. Όποιο επιθυμεί ο καθένας. Από αυτά με τα οποία έχουν εμβολιαστεί 4,9 δισ. άνθρωποι στον κόσμο. Από την άλλη όμως θα ήταν και ανεύθυνο από την πλευρά μας να καθόμαστε με σταυρωμένα τα χέρια».

Για τα μέτρα στήριξης των πληγέντων

«Κάθε μέρα όλο και περισσότεροι συμπολίτες μας αισθάνονται έμπρακτα την προσοχή και την υποστήριξη της πολιτείας. Μέχρι σήμερα έχουν πιστωθεί σε λογαριασμούς δικαιούχων περίπου 10,5 εκατ. ευρώ σε 1.214 μοναδικούς δικαιούχους» σημείωσε ο κ. Οικονόμου. «Ταυτόχρονα βρίσκονται σε εξέλιξη σε συνεργασία με Δήμους και περιφέρειες έργα απομάκρυνσης καμένων ιστάμενων κορμών που μπορεί να προκαλέσουν ατυχήματα. Ενώ τις επόμενες μέρες ξεκινούν αντιδιαβρωτικά έργα με κορμοφράγματα και κλαδοπλέγματα στις πυρόπληκτες περιοχές. Τα έργα αυτά θα γίνουν από τους τοπικούς δασικούς συνεταιρισμούς με απευθείας ανάθεση από τα δασαρχεία και αυτεπιστασία από δασικούς υπαλλήλους».

Τέλος, ο κ. Οικονόμου ενημέρωσε ότι ο Πρωθυπουργός κ. Κυριάκος Μητσοτάκης αναχωρεί σήμερα για τις Η.Π.Α., και πρόσθεσε ότι το ταξίδι του έχει αποκλειστικά ιδιωτικό χαρακτήρα. "Ο Πρωθυπουργός μεταβαίνει στις Η.Π.Α. για να εγκαταστήσει την κόρη του, που πηγαίνει για σπουδές. Ο Πρωθυπουργός θα βρίσκεται πίσω στα καθήκοντα του την Δευτέρα" είπε.

"Το ενδεχόμενο επέκτασης της υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού είναι πάντα μια επιλογή"

Ορθάνοιχτο άφησε το ενδεχόμενο επέκτασης της υποχρεωτικότητας του εμβολιασμού και σε άλλες κατηγορίες εργαζομένων πέραν αυτών, που έχουν ήδη ανακοινωθεί άφησε ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος, Γιάννης Οικονόμου απαντώντας σε σχετική ερώτηση στο briefing των πολιτικών συντακτών. Συγκεκριμένα, ο κ. Οικονόμου τόνισε ότι «ό, τι έχουμε πει για την υποχρεωτικότητα ισχύει, το ενδεχόμενο επέκτασης της είναι πάντα μια επιλογή και ένα εργαλείο, που βρίσκεται πάνω στο τραπέζι, υπάρχει η αντίστοιχη νομική βάση για αυτό. Ανάλογα με το ρυθμό εξέλιξης του εμβολιασμού θα αξιολογηθεί από ποιες κατηγορίες εργαζομένων μπορεί να ξεκινήσει πιθανή επέκταση και ποιες συνέπειες θα υπάρξουν». Σε άλλη ερώτηση για το κατά πόσον η επέκταση αφορά στους ενστόλους ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σημείωσε ότι «στο πλαίσιο της διαχείρισης της πανδημίας ο σκοπός δεν είναι να διασπείρουμε σύγχυση, αυτό που πρέπει να καταστήσουμε σαφές είναι ότι εμάς μας ενδιαφέρει να αυξήσουμε το ρυθμό του εμβολιασμού, εξηγώντας σε όλο τον κόσμο ότι το εμβόλιο είναι ασφαλές και ότι είναι το μοναδικό διαθέσιμο όπλο για να αναχαιτίσουμε την επέλαση της πανδημίας και να χτίσουμε το τείχος ανοσίας. Εάν χρειαστεί να αυξήσουμε την υποχρεωτικότητα, αυτό θα γίνει σε εκείνες τις κατηγορίες, επαγγελματικές ή άλλες με βάση στοιχεία, που θα έχουμε στα χέρια μας για τα ποσοστά των εμβολιασμών στις συγκεκριμένες ειδικότητες, τον κίνδυνο μετάδοσης του ιού ανάλογα με το εάν παρατηρείται συνωστισμός ή εάν έρχονται σε επαφή με πολύ κόσμο και προφανώς και τη δυνατότητα να ελεγχθεί αυτό σε ό,τι αφορά στις συνέπειες σε περίπτωση, που δεν τηρηθεί η υποχρεωτικότητα».

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επεσήμανε, δε πως από τις 16 Αυγούστου και μετά έχουν κλείσει περίπου 165.000 νέα ραντεβού για εμβολιασμό, έκανε λόγο για ικανοποιητικό ρυθμό γενικώς αλλά και ειδικότερα στον κλάδο των υγειονομικών τονίζοντας, μάλιστα, ότι η προσπάθεια έγκειται στο να επιδιωχθούν ακόμη περισσότεροι εμβολιασμοί.

Σε ερώτηση για την υποχρέωση των φοιτητών να εμφανίσουν αρνητικό rapid test, ο κ. Οικονόμου τόνισε χαρακτηριστικά «το εμβόλιο είναι εκεί και τους περιμένει για να ησυχάσει το κεφάλι τους και για λόγους υγείας και σε ό,τι αφορά το σύνολο των περιορισμών. Τρέξτε παιδιά να αξιοποιήσετε του εργαλείο της επιστήμης. Όλα τα υπόλοιπα είναι μετά».

Σε ερώτηση για τα μέτρα, που αφορούν στους κλειστούς χώρους ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επανέλαβε τα μέτρα που ανακοινώθηκαν προχθές αναφορικά με τα μπαρ, τα εστιατόρια, τα θέατρα και τους κινηματογράφους, ενώ ειδικότερα για τις εκκλησίες σημείωσε ότι «στις εκκλησίες υπάρχουν περιοριστικά μέτρα, όπως ανάλογα με την χωρητικότητα τους πόσα άτομα μπορούν να βρίσκονται εντός των ναών και εν γένει των λατρευτικών χώρων και είναι υποχρεωτική η χρήση της μάσκας».

Εν τω μεταξύ, ο Γιάννης Οικονόμου γνωστοποίησε πως έως την προσεχή Δευτέρα θα έχουν ανακοινωθεί οι βάσεις εισαγωγής σε ΑΕΙ και ΤΕΙ «για να βάλουμε και ένα τέλος στην αγωνία των μαθητών και των οικογενειών τους», όπως είπε χαρακτηριστικά.

Σε ό, τι αφορά στη χθεσινή συζήτηση στη Βουλή για τις πυρκαγιές και ειδικότερα το πόρισμα της επιτροπής Γκολντάμερ, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αφού επανέλαβε πως «ό,τι θετικό υπάρχει στο πόρισμα της επιτροπής Γκολντάμερ έχει υιοθετηθεί» τόνισε απευθυνόμενος προς τα κόμματα της αντιπολίτευσης ότι «δεν ακούσαμε κριτική, που να τεκμηριώνεται και να εστιάζει σε συγκεκριμένα πράγματα, που δεν κάναμε σωστά και δεν ακούσαμε και προτάσεις για την διαχείριση της κρίσης την επόμενη ημέρα».

Τέλος σε ερώτηση για την πιθανότητα ανασχηματισμού, ο κ. Οικονόμου αρκέστηκε να δηλώσει πως δεν έχει κάτι να προσθέσει σε ό, τι έχει πει ο πρωθυπουργός το προηγούμενο διάστημα.

