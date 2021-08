Αθλητικά

Παραολυμπιακοί Αγώνες: Χάλκινο μετάλλιο ο Μπακοχρήστος

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πραγματοποίησε σπουδαία εμφάνιση και ανέβηκε στο τρίτο σκαλί του βάθρου, καθώς σήκωσε 165 κιλά.

Το χάλκινο μετάλλιο στους Παραολυμπιακούς Αγώνες στην Αρση βαρών σε πάγκο κατέκτησε ο Δημήτρης Μπακοχρήστος.

Ο Έλληνας πρωταθλητής που αγωνίστηκε στην κατηγορία των -54κ. πραγματοποίησε σπουδαία εμφάνιση και ανέβηκε στο τρίτο σκαλί του βάθρου, καθώς σήκωσε 165κ.. Το χρυσό μετάλλιο κατέκτησε ο Καζάκος Ντεγκτιάρεφ με 174κ., ενώ το ασημένιο μετάλλιο κατέκτησε ο Γάλλος Μπουρλόν με 165κ.

Ο αγώνας του Μπακοχρήστου ήταν άψογος, καθώς είχε τρεις έγκυρες προσπάθειες (157κ., 163κ., και 165κ.). Η τρίτη προσπάθεια ήταν αυτή που του χάρισε το μετάλλιο, αλλά ο Ελληνας πρωταθλητής στάθηκε άτυχος, καθώς ο Μπουρλόν ήταν μερικά γραμμάρια πιο ελαφρύς (52.95, αντί 53.10) και φόρεσε αυτός το ασημένιο μετάλλιο.

Ο Μπακοχρήστος για δεύτερη συνεχόμενη φορά σε Παραολυμπιακούς Αγώνες κατακτά το χάλκινο μετάλλιο, καθώς είχε προηγηθεί οι Αγώνες στο Ρίο.

Αυτό είναι το τρίτο μετάλλιο για την Ελλάδα στους Παραολυμπιακούς Αγώνες.

Ειδήσεις σήμερα:

Εμβολιασμός - Οικονόμου: Στο “τραπέζι” η επέκταση της υποχρεωτικότητας

Πηνειός: Στέρεψε το ποτάμι - ολόκληρα στρέμματα θυμίζουν έρημο (εικόνες)

Φορείς ΠΦΥ: Aνέφικτο να πραγματοποιηθούν τα rapid test στα 10 ευρώ