Υποχρεωτικός εμβολιασμός: Συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας από υγειονομικούς (εικόνες)

Διαμαρτυρία ενάντια στον υποχρεωτικό εμβολιασμό σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ανακλήθηκαν οι άδειες όλων των υγειονομικών από 1η Σεπτέμβρη.

Διαμαρτυρία ενάντια στον υποχρεωτικό εμβολιασμό πραγματοποίησαν στην Αθήνα και την Θεσσαλονίκη, εργαζόμενοι στα δημόσια νοσοκομεία.

Αίτημά τους να μην εφαρμοστεί το μέτρο της αναστολής εργασίας για όσους δεν έχουν εμβολιαστεί. Την ίδια ώρα ανακλήθηκαν οι άδειες όλων των υγειονομικών από την 1η Σεπτέμβρη, καθώς σύμφωνα με πηγές του Υπουργείου Υγείας, ακολουθεί ένα δύσκολο δεκαπενθήμερο.



Στην Αθήνα οι υγειονομικοί συγκεντρώθηκαν έξω από το υπουργείο Υγείας. Υποστηρίζουν ότι το ήδη αποδυναμωμένο σύστημα υγείας θα επιβαρυνθεί κι άλλο, αν 10.000 εργαζόμενοι στα νοσοκομεία της χώρας, όπως τους υπολογίζει η ΠΟΕΔΗΝ , τεθούν σε αναστολή εργασίας επειδή είναι ανεμβολίαστοι.





Την ίδια ώρα στην Θεσσαλονίκη, συγκέντρωση διαμαρτυρίας μπροστά στο ΥΜΑΘ πραγματοποίησαν το πρωί υγειονομικοί, ανταποκρινόμενοι σε κάλεσμα της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων Δημοσίων Νοσοκομείων (ΠΟΕΔΗΝ) και της Ένωσης Νοσοκομειακών Ιατρών Θεσσαλονίκης (ΕΝΙΘ), στο πλαίσιο της σημερινής πανελλήνιας κινητοποίησης της ομοσπονδίας.



Οι επίσημοι εκπρόσωποι των δυο οργανώσεων τάχθηκαν υπέρ του εμβολιασμού, αλλά κατά της εφαρμογής του μέτρου της αναστολής εργασίας των ανεμβολίαστων, που -όπως υποστηρίζουν- θα έχει ως συνέπεια τη δυσλειτουργία του συστήματος υγείας. Ένταση και λογομαχία σημειώθηκε μεταξύ εκπροσώπου της ΕΝΙΘ και κάποιων υγειονομικών, που αρνούνται να εμβολιαστούν και διαμαρτύρονται για την αναστολή εργασίας.

Το υπουργείο Υγείας επιχειρεί να προετοιμάσει το σύστημα υγείας

Εκτιμάται ότι μόνο στην Αττική, τα κενά στα νοσοκομεία μπορεί να φθάσουν και τα 3000. Κι όλα αυτά την ώρα που καθημερινά αυξάνονται οι νοσηλείες ασθενών με κορονοϊό τόσο στις απλές κλίνες όσο και στις εντατικές.





Το υπουργείο Υγείας επιχειρεί να προετοιμάσει το σύστημα υγείας. Το επιχειρησιακό σχέδιο προβλέπει μετακίνηση προσωπικού και κυρίως νοσηλευτών προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες στα νοσοκομεία που σηκώνουν το βάρος της πανδημίας, ενώ αν χρειαστεί θα γίνει και συγχώνευση κλινικών. Την ίδια ώρα με υπουργική απόφαση διακόπτονται όλες οι άδειες των εργαζομένων σε ΕΣΥ, ΕΚΑΒ, ΕΟΔΥ και τις πρωτοβάθμιες δομές υγείας από 1η Σεπτεμβρίου.

Αντιδράσεις από τα κόμματα

Απραξία και αδιαφορία για την ενίσχυση του ΕΣΥ καθ' όλη τη διάρκεια της πανδημίας, καταλογίζει το Κίνημα Αλλαγής επισημαίνοντας την έλλειψη κάθε προετοιμασίας για τα προβλήματα που θα υπάρξουν από την αναστολή καθηκόντων των ανεμβολίαστων, που θα το οδηγήσουν σε αδιέξοδο. Σύμφωνα με ανακοίνωση του γραφείου Τύπου του κόμματος, «επί ένα μήνα μετά την ψήφιση του Νόμου δεν έγινε απολύτως τίποτα. Ούτε στοχευμένη εκστρατεία ενημέρωσης και πειθούς για τον εμβολιασμό υπήρξε, ούτε καν δρομολογήθηκαν προσλήψεις προσωπικού που ούτως ή άλλως είναι αναγκαίες για το ΕΣΥ».

Το Κίνημα Αλλαγής προσθέτει ότι «στο παρά πέντε μάλιστα, προχωρεί άρον-άρον στην άρση αδειών όλων των υγειονομικών, αγνοώντας ότι επί 2 χρόνια αυτοί έχουν κυριολεκτικά εξοντωθεί, αγωνιζόμενοι μόνοι τους και χωρίς καμία έμπρακτη στήριξη από το κράτος για να αντιμετωπίσουν την πανδημία». Τονίζει ακόμη ότι «η κατάσταση αυτή ιδιαίτερα εν όψει έξαρσης της πανδημίας και νέας πίεσης προς το ΕΣΥ, δεν μπορεί να συνεχισθεί. Ούτε βέβαια να αποτελέσει αφορμή για την παράδοση τμημάτων του ΕΣΥ σε ιδιωτικά συμφέροντα». Τέλος, το Κίνημα Αλλαγής καλεί τη κυβέρνηση να εντείνει την προσπάθεια πειθούς των ανεμβολίαστων υγειονομικών και να προχωρήσει το ταχύτερο σε προσλήψεις για την αντιμετώπιση των νέων κενών που τυχόν θα υπάρξουν.

«Αντιδημοκρατική και απάνθρωπη» χαρακτηρίζει την εφαρμογή της αναστολής εργασίας στους μη εμβολιασμένους υγειονομικούς από την κυβέρνηση, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος σε δήλωσή του, σημειώνοντας ότι η κυβέρνηση «αλλοίωσε το δημοκρατικό πολίτευμα» καθώς παραβιάζει «την βασική αρχή της ισονομίας, επιβάλλοντας τον διαχωρισμό πολιτών».

«Από εχθές το βράδυ η κυβέρνηση της Ν.Δ. αλλοίωσε το δημοκρατικό πολίτευμα, παραβιάζοντας την βασική αρχή της ισονομίας, επιβάλλοντας τον διαχωρισμό πολιτών σε "εμβολιασμένους και μη"» αναφέρει στη δήλωσή του ο κ. Βελόπουλος. «Η εφαρμογή της αναστολής εργασίας για τους υγειονομικούς λειτουργούς είναι αντιδημοκρατική και απάνθρωπη. Το να στερείς από μία οικογένεια το "ψωμί" της, είναι βάρβαρο και απεχθές» συνεχίζει ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, που καταλήγει: «Είμαι βέβαιος ότι στις επόμενες εκλογές, που δεν θα αργήσουν, ο ελληνικός λαός θα "αναστείλει" αυτές τις μεθοδεύσεις, θέτοντας αυτή την απάνθρωπη κυβέρνηση σε "αναστολή"».

