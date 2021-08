Κοινωνία

Έγκλημα στην Κρήτη: στον ανακριτή υπό αποδοκιμασίες ο Ρουμάνος

Κατά την προσαγωγή, αλλά και κατά την παρουσία του 27χρονου στο δικαστικό μέγαρο, συγγενείς του θύματος τον αποδοκίμασαν έντονα.

Στον ανακριτή Ηρακλείου προκειμένου να απολογηθεί οδηγήθηκε το μεσημέρι ο 27χρονος Ρουμάνος καθ' ομολογίαν δράστης της δολοφονίας 39χρονου κτηνοτρόφου στο Πετροκεφάλι Ηρακλείου, το βράδυ της Δευτέρας.

Σε βάρος του 27χρονου Ρουμάνου ο εισαγγελέας άσκησε χθες Τετάρτη δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Επίσης του άσκησε δίωξη για παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία, αλλά και για ψευδή κατάθεση στους αστυνομικούς.

Δίωξη ασκήθηκε και σε ομοεθνή του κατηγορουμένου για άμεση συνέργεια στην ανθρωποκτονία, καθώς φέρεται ότι ήταν αυτός που προμήθευσε στο δράστη το όπλο του εγκλήματος.





