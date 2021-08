Παράξενα

Λονδίνο: έβαζε βελόνες σε τρόφιμα σούπερ μάρκετ

Στη σύλληψη ενός υπόπτου προχώρησε η βρετανική αστυνομία. Τρία σούπερ μάρκετ έκλεισαν.

Η βρετανική αστυνομία ανακοίνωσε σήμερα τη σύλληψη ενός άνδρα έπειτα από κρούσματα με επεξεργασμένο κρέας και προϊόντα για φούρνους μικροκυμάτων σε τρία σούπερ μάρκετ του δυτικού Λονδίνου στα οποία φέρεται ότι αυτός τοποθέτησε βελόνες.

Τα σούπερ μάρκετ αυτά έκλεισαν έπειτα από τα περιστατικά που σημειώθηκαν το απόγευμα της Τετάρτης. Η αστυνομία κλήθηκε έπειτα από καταγγελίες ότι ένας άνδρας είχε επιτεθεί λεκτικά σε ανθρώπους και είχε εισέλθει στα καταστήματα αυτά της οδού Fulham Palace όπου και τοποθέτησε βελόνες σε συσκευασίες τροφίμων.

"Προς το παρόν δεν γνωρίζουμε πόσα αντικείμενα έχουν μολυνθεί ή με τι. Οι έρευνες συνεχίζονται για να διακριβωθεί αν άλλες επιχειρήσεις στην περιοχή έχουν πέσει θύματα", ανέφερε η ανακοίνωση της αστυνομίας.

Ο άνδρας ανακρίνεται ως ύποπτος για μόλυνση αγαθών με την πρόθεση να προκαλέσει δημόσια βλάβη, ενώ οι πελάτες που αγόρασαν τρόφιμα από τα συγκεκριμένα σούπερ μάρκετ κλήθηκαν να τα πετάξουν.

