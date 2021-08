Πολιτική

Ο Μενέντεζ τιμήθηκε με το Μετάλλιο της Πόλεως των Αθηνών (εικόνες)

O Δήμος Αθηναίων τίμησε τον Μενέντεζ ως φίλο της Ελλάδας για την πολυετή προσφορά του στα εθνικά θέματα.



Με το Μετάλλιο της Πόλεως των Αθηνών, τιμήθηκε την Πέμπτη ο Πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της Γερουσίας των ΗΠΑ, Ρόμπερτ Μενέντεζ, από το δήμαρχο Αθηναίων, Κώστα Μπακογιάννη, σε ειδική εκδήλωση που έγινε το μεσημέρι στο δημαρχείο της Αθήνας.

O Δήμος Αθηναίων τίμησε τον Μπομπ Μενέντεζ ως φίλο της Ελλάδας για την πολυετή προσφορά του στα εθνικά θέματα.

Σε ειδική τελετή στο Δημαρχιακό Μέγαρο, παρουσία του Αμερικανού Πρέσβη κ. Τζέφρυ Ρ. Πάιατ και της Πρέσβεως της Ελλάδος στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής κας Αλεξάνδρας Παπαδοπούλου, ο Δήμαρχος Αθηναίων υποδέχθηκε «μια σπάνια προσωπικότητα, έναν από τους πιο δραστήριους, δυναμικούς και σεβαστούς ηγέτες της Αμερικανικής Γερουσίας», όπως είπε χαρακτηριστικά ο κ. Μπακογιάννης.

Στον χαιρετισμό του ο Δήμαρχος Αθηναίων μίλησε για τις κοινές αρχές και αξίες που συνδέουν τις δύο χώρες, αναφέρθηκε στον γνήσιο και επίμονο δημοκράτη, τον αταλάντευτο φίλο της Ελλάδας και της Κύπρου, τον υπερασπιστή των δικαίων του ελληνισμού και έναν από τους ισχυρότερους κρίκους που ενδυναμώνει την διαχρονική ιστορική σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, ενώ απηύθυνε θερμό καλωσόρισμα στον κ. Μενέντεζ εκ μέρους όλων των Αθηναίων.

«Σας καλωσορίζουμε με όλη μας την καρδιά, διερμηνεύοντας τα συναισθήματα των Αθηναίων, στην πόλη μας, όπου να είστε σίγουρος, είναι γεμάτη από φίλους και θαυμαστές σας. Στην πόλη που γέννησε και ενσάρκωσε την Δημοκρατία, στην πρωτεύουσα του σύγχρονου ελληνικού κράτους, σταθερού προασπιστή των κοινών μας αξιών και προπύργιό τους σε μια ιδιαίτερα εύθραυστη περιοχή του κόσμου, όπου συναντώνται -και μερικές φορές συγκρούονται- αρχές και ιδεολογίες. Σε αυτό τον κοινό αγώνα υπέρ της Δημοκρατίας και όλων όσων αυτή αντιπροσωπεύει, η πόλη των Αθηνών χαιρετίζει τη συμβολή τη δική σας προσωπικά, αλλά και της Αμερικανικής Γερουσίας, της οποίας είστε ένας από τους πιο δραστήριους, δυναμικούς και σεβαστούς ηγέτες» τόνισε ο Δήμαρχος Αθηναίων.

Κατά τη διάρκεια της προσφώνησης του ο κ. Μπακογιάννης είπε: «Το 2021 γιορτάζουμε 200 χρόνια Ελληνικής ανεξαρτησίας. Και τα γιορτάζουμε μαζί. Γιατί μαζί, Έλληνες και Αμερικάνοι, Αμερικάνοι και Έλληνες, αγωνίστηκαν και πολέμησαν χύνοντας ακόμα και το αίμα τους» και πρόσθεσε ότι «δύο αιώνες τώρα, οι λαοί μας, εμπνευσμένοι από τα ύψιστα ιδεώδη της ελευθερίας και της δημοκρατίας, αλληλοτροφοδοτούνται. Δίνοντας δύναμη ο ένας στον άλλον. Πνευματικά, πολιτιστικά, αξιακά, κοινωνικά, πολιτικά και οικονομικά. Από τον Thomas Jefferson ο οποίος γνώριζε την αρχαία ελληνική γραμματεία όσο λίγοι και είχε γράψει πως έχει σταματήσει να διαβάζει εφημερίδες, γιατί προτιμούσε τον Θουκυδίδη, δηλώνοντας πολύ πιο ευτυχής, μέχρι την σημερινή ημέρα που ως στενοί σύμμαχοι και στρατηγικοί εταίροι μοιραζόμαστε το ίδιο όραμα, για έναν κόσμο με πίστη στο διεθνές δίκαιο και σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα».

Ο Δήμαρχος Αθηναίων απευθυνόμενος προς τον κ. Μενέντεζ είπε ότι είναι ένας συνεπής και αποτελεσματικός φίλος της Ελλάδας και της Κύπρου, γεγονός που αποδεικνύεται εμπράκτως. «Αποδεικνύεται, μεταξύ των άλλων, με την νομοθετική σας πρωτοβουλία EastMed που δημιουργήσατε ένα νέο υπόδειγμα για την προώθηση και ενίσχυση της στρατηγικής συνεργασίας μεταξύ των δύο μας χωρών αναγνωρίζοντας την αξία της Ελλάδας ως πυλώνα σταθερότητας και ασφάλειας στην ευρύτερη περιοχή", είπε χαρακτηριστικά ο κ. Μπακογιάννης και συνέχισε λέγοντας "δείξατε επίσης την ευαισθησία σας, συγκινώντας τον ελληνικό λαό, με την πρόσφατη έκκλησή σας στο αμερικανικό πεντάγωνο να συνδράμει στην κατάσβεση των πυρκαγιών που έπληξαν την πατρίδα μας. Ασφαλώς, βέβαια, θα συμφωνήσετε πως όλα αυτά οφείλονται στην αυτοδιοικητική σας εμπειρία.»

«Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη θερμή υποδοχή, ευχαριστώ θερμά για την εκπληκτική τιμή, πραγματικά το εκτιμώ και εκτιμώ επίσης τον ηγετικό σας ρόλο διότι σχετίζεται με αυτή τη θαυμαστή αρχαία πόλη. Αυτήν την πόλη, η οποία έχει τις σύγχρονες πτυχές της, τις σύγχρονες πτυχές που φυσικά εγκύπτουν και στο μέλλον. Μιλάμε για μια διαγενεακή ευκαιρία που έχετε για να δημιουργήσετε μια καλύτερη ζωή για τους Αθηναίους» είπε στην αρχή της αντιφώνησης του ο κ. Ρόμπερτ Μενέντεζ επισημαίνοντας ότι «Όλοι ξέρουμε την έμπνευση που αυτή η πόλη δίνει στον κόσμο, ένα αρχαίο παρελθόν αλλά και ένα δυναμικό, καινοτόμο, παρόν. Αυτή η τιμή, λοιπόν, είναι κάτι που πάντοτε θα έχω στην καρδιά μου».

Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του ο Αμερικανός γερουσιαστής αναφέρθηκε και στους συμπολίτες μας που επλήγησαν από τις πρόσφατες πυρκαγιές, σημειώνοντας ότι οι σκέψεις του βρίσκονται σε εκείνους που βρίσκονται στα προάστια της πόλης και υπέφεραν από τις πυρκαγιές.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών Σχέσεων της Γερουσίας των Η.Π.Α. αναφέρθηκε επίσης στην φετινή 200ή επέτειο από την Επανάσταση του 1821, ενώ εστίασε στην κοινή ιστορία των δύο χωρών. «Απόψε θα έχω την ευκαιρία να μιλήσω στον ελληνικό λαό για την κοινή μας ιστορία. Είναι μια πλούσια ιστορία. Είναι μια ιστορία όπου οι φιλέλληνες ήρθαν στην Ελλάδα για να τους βοηθήσουν στον πόλεμο της Ανεξαρτησίας και φυσικά η Ανεξαρτησία της Ελλάδος, που γιορτάζονται φέτος τα 200 χρόνια, ενέπνευσε τους Αμερικανούς. Και φυσικά ενέπνευσε κάποιους από τους δικούς μας πατέρες. Είναι μια ιστορία που χτίζουμε, εδράζουμε στις κοινές αξίες, σε έναν κόσμο όπου αντιμετωπίζουμε περισσότερες προκλήσεις παρά ποτέ».

Τόνισε ακόμη ότι «Η Ελλάδα αποτελεί τον "φάρο ελπίδας" σε σχέση με την ελευθερία, τι σημαίνει ελευθερία, τι σημαίνει δημοκρατία, τι σημαίνει η εκπλήρωση των στόχων του ανθρωπίνου πνεύματος. Συγχαίρω την ηγεσία σας, σας συγχαίρω που είστε στην προμετωπίδα αυτής της ιστορικής πόλης. Η Αθήνα αποτελεί έμπνευση για τόσους πολλούς ανθρώπους ανά τον κόσμο που θέλουν μια καλύτερη ζωή για εκείνους και τα παιδιά τους» είπε κλείνοντας ο κ. Μενέντεζ.

Νωρίτερα, ο Δημοκρατικός γερουσιαστής συναντήθηκε με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου. Κατά τη συνάντηση του πρωθυπουργού με τον κ. Μενέντεζ, κοινή ήταν η διαπίστωση του υψηλότατου επιπέδου των σχέσεων Αθήνας - Ουάσιγκτον.

Εν τω μεταξύ, με τον πρόεδρο της επιτροπής εξωτερικών υποθέσεων της Γερουσίας των ΗΠΑ, Ρόμπερτ Μενέντεζ θα συναντηθεί τηνΠαρασκευή 27 Αυγούστου στις 10.00 π.μ. ο υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας.

Στο επίκεντρο της συζήτησης αναμένεται να βρεθεί η εμβάθυνση της στρατηγικής σχέσης Ελλάδας-ΗΠΑ, καθώς και οι εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών. Θα ακολουθήσουν κοινές δηλώσεις γύρω στις 11.00 π.μ.

