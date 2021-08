Οικονομία

Γεωργιάδης - Μενέντεζ: συνάντηση για τις αμερικανικές επενδύσεις στην Ελλάδα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο κ. Γεωργιάδης ευχαρίστησε τον κ. Μενέντεζ για τη συμβολή του στην οικοδόμηση και διαρκή βελτίωση των Ελληνοαμερικανικών σχέσεων.

Η συνεχής αύξηση των αμερικανικών επενδύσεων στην Ελλάδα αποτέλεσε αντικείμενο της σημερινής επίσημης συνάντησης που είχε ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνις Γεωργιάδης με τον πρόεδρο της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της Γερουσίας των ΗΠΑ, γερουσιαστή Ρόμπερτ Μενέντεζ, στην κατοικία τού αμερικανού πρέσβη στην Ελλάδα, Τζέφρι Πάϊατ.

Στο επίκεντρο της συζήτησης, σύμφωνα με ανακοίνωση, βρέθηκε η συνεχής αύξηση των αμερικανικών επενδύσεων στην Ελλάδα, η παρουσία του αναπτυξιακού οργανισμού των ΗΠΑ DFC σε μεγάλα επιχειρηματικά σχέδια που αμερικάνικες εταιρείες θέλουν να προωθήσουν στη χώρα μας στον τομέα των υποδομών και της ενέργειας καθώς και η γενικότερη υποστήριξη του αμερικανικού κράτους στις αμερικανικές επενδύσεις στην Ελλάδα.

Ο κ. Γεωργιάδης ευχαρίστησε τον κ. Μενέντεζ για τη συμβολή του στην οικοδόμηση και διαρκή βελτίωση των Ελληνοαμερικανικών σχέσεων και την υποστήριξη των Ελληνικών ζητημάτων στην Αμερικάνικη Γερουσία.

Ειδήσεις σήμερα:

Υποχρεωτικός εμβολιασμός: Συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας από υγειονομικούς (εικόνες)

Έγκλημα στην Κρήτη: στον ανακριτή υπό αποδοκιμασίες ο Ρουμάνος

Παραολυμπιακοί Αγώνες: Χάλκινο μετάλλιο ο Μπακοχρήστος