Φωτιά στο Μαρκόπουλο

Άμεσα κινητοποιήθηκαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις.

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Πέμπτης στην Πυροσβεστική Υπηρεσία για φωτιά που ξέσπασε στο Μαρκόπουλο Αττικής.

Σύμφωνα με ενημέρωση από την Πυροσβεστική, η φωτιά ξέσπασε, από άγνωστη αιτία, σε χαμηλή βλάστηση. Επίσης, σύμφωνα με την Πυροσβεστική δεν κινδυνεύουν κατοικίες που βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή.

#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στο Μαρκόπουλο Μεσογαίας Αττικής . Κινητοποιήθηκαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 26, 2021

