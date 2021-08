Υγεία - Περιβάλλον

ΕΛΑΣ: στο 61,3% ο εμβολιασμός των αστυνομικών

Την τελευταία εβδομάδα διακρίνεται μία αυξητική τάση στον εμβολιασμό των αστυνομικών, ενώ μόνο χθες εμβολιάστηκαν 100 άτομα.

Το 61,3% των αστυνομικών της χώρας ήδη έχει εμβολιαστεί, με πηγές της Λεωφόρου Κατεχάκη να θεωρούν ότι το ποσοστό αυτό αναμένεται να αυξηθεί τις προσεχείς ημέρες, ύστερα από την επιστροφή των ενστόλων από τις καλοκαιρινές άδειές τους.

Ακόμα ένα 10% των περίπου 55.000 αστυνομικών είτε υπηρετεί στο εξωτερικό είτε βρίσκεται σε καθεστώς αναρρωτικής άδειας μακράς διάρκειας, και συνεπώς δεν έρχεται σε επαφή με τους πολίτες, ή ήδη έχει νοσήσει από την COVID-19.

Σύμφωνα με πληροφορίες, μέχρι τις 6 Ιουλίου, που αστυνομικοί από όλη τη χώρα κλήθηκαν να εμβολιαστούν με αδιάθετα εμβόλια, η διαδικασία είχε ικανοποιητικό αποτέλεσμα. Τις εβδομάδες, που ακολούθησαν όμως, αυτό άλλαξε λόγω των αδειών και των αυξημένων υπηρεσιακών αναγκών.

