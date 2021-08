Οικονομία

“Εξοικονομώ”: Μπόνους στις πολυκατοικίες που θα μπουν στο πρόγραμμα

Πώς κλιμακώνονται τα ποσοστά επιδότησης ανάλογα με το εισόδημα. Πώς υπολογίζεται ο ανώτατος επιλέξιμος προϋπολογισμός.



Μπόνους 10% στο ποσοστό επιδότησης των επενδύσεων ενεργειακής αναβάθμισης για τις πολυκατοικίες που εντάσσονται στο σύνολο τους στο πρόγραμμα «Εξοικονομώ» προβλέπει το σχέδιο του Οδηγού του προγράμματος που τέθηκε σήμερα σε δημόσια διαβούλευση, από το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κώστας Σκρέκας, δήλωσε: «Έπειτα από συστηματική δουλειά σε συνεργασία με το ΤΕΕ, τους αρμόδιους φορείς και ακούγοντας την κοινωνία, δρομολογούμε το «Νέο Εξοικονομώ», το οποίο θα αποτελέσει σημαντικό εργαλείο για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής κρίσης και την επίτευξη των φιλόδοξων στόχων μας για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Στο νέο Πρόγραμμα λαμβάνουμε ειδική μέριμνα για τους οικονομικά ασθενέστερους συμπολίτες μας με τη δημιουργία ξεχωριστού προϋπολογισμού ύψους 100 εκατ. ευρώ για την καταπολέμηση της ενεργειακής φτώχειας. Για να κάνουμε το Πρόγραμμα πιο δίκαιο, καταργούμε τη χρονική ιεράρχηση των αιτήσεων, δημιουργούμε λίστα επιλαχόντων, ενώ θεσπίζουμε ως σημαντικότερο κριτήριο την εκτιμώμενη ετήσια εξοικονόμηση ενέργειας, βάσει του προτεινόμενου κόστους παρεμβάσεων. Έχουμε δρομολογήσει ένα τεράστιο κύμα ενεργειακής αναβάθμισης εκατοντάδων χιλιάδων κτιρίων την επόμενη πενταετία, προκειμένου να πετύχουμε τους φιλόδοξους στόχους για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, βελτιώνοντας παράλληλα τη δημόσια υγεία και την ποιότητα ζωής των πολιτών».

Υπενθυμίζεται ότι ο προϋπολογισμός του νέου "Εξοικονομώ" είναι 632 εκατ. ευρώ και αποσκοπεί στην ενεργειακή αναβάθμιση 50.000 κατοικιών με έμφαση στα φτωχά νοικοκυριά ενώ στόχος είναι η προκήρυξη του προγράμματος τον Οκτώβριο.

Σύμφωνα με την προδημοσίευση του Οδηγού:

Τα ποσοστά επιδότησης των παρεμβάσεων ενεργειακής αναβάθμισης κλιμακώνονται ως εξής:

Για ατομικό εισόδημα έως 5.000 ευρώ και οικογενειακό έως 10.000 ευρώ, ποσοστό 75 %. Από 5.000-10.000 ευρώ ατομικό και 10.000-20.000 οικογενειακό , ποσοστό 70 %. Από 10.000-20.000 ευρώ ατομικό και 20.000-30.000 ευρώ οικογενειακό, ποσοστό 55 % Από 20.000-30.000 ευρώ ατομικό και 30.000-40.000 ευρώ οικογενειακό, ποσοστό 45 %. Από 30.000-50.000 ευρώ ατομικό και 40.000-60.000 ευρώ οικογενειακό, ποσοστό 40 %.

Στο πρόγραμμα μπορούν να ενταχθούν ιδιοκτήτες (όσοι έχουν εμπράγματο δικαίωμα) για την κύρια κατοικία τους ή για σπίτια που είναι σε καθεστώς δωρεάν παραχώρησης ή μισθωμένα. Στη δεύτερη περίπτωση η επιδότηση είναι 40 % ανεξαρτήτως εισοδήματος.

Οι παρεμβάσεις θα πρέπει να εξασφαλίζουν την αναβάθμιση των κτιρίων κατά τρεις τουλάχιστον ενεργειακές κατηγορίες.

Οι επιδοτούμενες παρεμβάσεις περιλαμβάνουν κουφώματα, θερμομόνωση, συστήματα θέρμανσης/ψύξης, συστήματα παροχής ζεστού νερού χρήσης (ηλιακούς θερμοσίφωνες κ.α.), αναβάθμιση του φωτισμού και συσκευές διαχείρισης ενέργειας με ανώτατα όρια δαπάνης ανά κατηγορία.

Ο ανώτατος επιλέξιμος προϋπολογισμός παρεμβάσεων (για μονοκατοικία/μεμονωμένο διαμέρισμα/διαμέρισμα ως μέρος αίτησης σε πολυκατοικία), δεν μπορεί να υπερβαίνει:

το γινόμενο του 0,9 ευρώ επί το σύνολο της εκτιμώμενης ετήσιας εξοικονόμησης πρωτογενούς ενέργειας (kWh), Το γινόμενο του 180 ευρώ επί την επιφάνεια κυρίων χώρων, τα 28.000 ευρώ για μονοκατοικία/μεμονωμένο διαμέρισμα/διαμέρισμα ως μέρος αίτησης σε πολυκατοικία.

Τα κριτήρια βάσει των οποίων θα γίνεται η προτεραιοποίηση των αιτήσεων και επομένως διαμορφώνεται η Σειρά Κατάταξης είναι ενεργειακά, εισοδηματικά και κοινωνικά.

Τα κριτήρια αυτά είναι:

Το κόστος εξοικονόμησης ενέργειας (50%).

Οι βαθμοημέρες θέρμανσης (7%).

Η υφιστάμενη ενεργειακή κλάση του ακινήτου (5%).

Η παλαιότητα κατασκευής (3%).

Το ατομικό ή οικογενειακό εισόδημα (14%).

Μονογονεϊκή οικογένεια (7%)

ΑΜΕΑ (7%)

Πολύτεκνοι (7%)

Τα έργα των Ωφελούμενων θα πρέπει να ολοκληρώνονται σε διάστημα δώδεκα μηνών από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης υπαγωγής. Εντός των έξι μηνών θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί τουλάχιστον το τριάντα τοις εκατό (30%) των επιλέξιμων εργασιών. Σε διαφορετική περίπτωση, η αίτηση θα οδηγείται σε απένταξη.

