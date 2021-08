Πολιτική

Σακελλαροπούλου από Ηλεία: χρέος μας να στηρίξουμε τους πληγέντες από τις φωτιές

«Χρέος της Πολιτείας είναι να σταθεί αρωγός στην προσπάθεια αποκατάστασης των ζημιών και να στηρίξει αμέριστα τους πολίτες στην Αρχαία Ολυμπία», δήλωσε η ΠτΔ.

«Θέλω να εκφράσω την οδύνη μου για τις μεγάλες καταστροφές που προκάλεσε η πυρκαγιά, την ανακούφισή μου για τη διάσωση του Μουσείου και του αρχαιολογικού χώρου, και κυρίως τη συμπαράστασή μου στους πληγέντες. Η σκέψη μας είναι κοντά σε όλους εκείνους που είδαν τις περιουσίες τους, τα σπίτια τους, τα ζώα τους να χάνονται στη μανία της φωτιάς», τόνισε σε δήλωση της η Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Κατερίνα Σακελλαροπούλου μετά την ολοκλήρωση της σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε στο δημαρχείο της Αρχαίας Ολυμπίας.

Η Πρόεδρος σημείωσε επίσης ότι «χρέος της Πολιτείας είναι να σταθεί αρωγός στην προσπάθεια αποκατάστασης των ζημιών και να στηρίξει αμέριστα τους πολίτες στην Αρχαία Ολυμπία, καθώς και σε όλες τις περιοχές της χώρας που δοκιμάστηκαν σκληρά από την πύρινη λαίλαπα».

Νωρίτερα κατά την διάρκεια της σύσκεψης η κ. Σακελλαροπούλου άκουσε τις τοποθετήσεις τόσο από εκπροσώπους των τοπικών Αρχών και των παραγωγικών τάξεων που μετέφεραν την αγωνία των πολιτών οι οποίοι έχασαν τις περιουσίες του και τα μέσα βιοπορισμού τους.

Στην παρέμβαση της η Πρόεδρος εξέφρασε τη οδύνη της για τις καταστροφές που είδε, και τόνισε ότι πρέπει να κινηθούμε σε τρείς βασικούς άξονες.

«Η στήριξη των πληγέντων και η αποκατάσταση των ζημιών είναι το πρώτο. Το δεύτερο είναι ο σχεδιασμός για την ανασυγκρότηση της περιοχής που είμαι σίγουρη ότι υπάρχει σε επίπεδο Δήμου και Περιφέρειας». «Και το τρίτο» σημείωσε η κ. Σακελλαροπούλου «είναι πως θα διαχειριστούμε αυτές τις καταστάσεις στο μέλλον».

Έκανε ιδιαίτερη αναφορά στους εθελοντές, στους ξένους και στους Έλληνες πυροσβέστες και τις προσπάθειες που κατέβαλλαν για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών.

Από την πλευρά του ο Δήμαρχος Αρχαίας Ολυμπίας, Γιώργος Γεωργιόπουλος, στην προσφώνησή του ευχαρίστησε την Πρόεδρο της Δημοκρατίας για την παρουσία της στην περιοχή και αναφέρθηκε στην ανάγκη να υπάρξει άμεση μέριμνα για την αποκατάσταση, όπως και για την αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος των πληγέντων, σημειώνοντας ότι «αυτό αποτελεί βασική μας διεκδίκηση και έχουμε κάνει συγκεκριμένες προτάσεις στην Κυβέρνηση».

Απευθυνόμενος στην Πρόεδρο ανέφερε χαρακτηριστικά: «Σας προσκάλεσα σήμερα εδώ καθώς γνωρίζετε να διακρίνετε τα εθνικά μεγέθη αλλά και να προσεγγίζετε με ενσυνείδηση τον πόνο και τις αγωνίες των απλών ανθρώπων και να σας ζητήσω να γίνετε, από το ύψιστο αξίωμα που κατέχετε, αν και θεωρώ πως είστε ήδη, σύμμαχος και ένθερμη υποστηριχτής των επιδιώξεων και των ελπίδων του τόπου μας. Η Ολυμπία αυτή τη φορά δεν θα χάσει την ευκαιρία γιατί δεν θα είναι μόνη».

Νωρίτερα η κ. Σακελλαροπούλου είχε επισκεφθεί και την κοινότητα Καυκανιάς που επλήγη από τις πυρκαγιές.

