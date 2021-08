Κοινωνία

Έγκλημα στην Κρήτη: Προφυλακιστέος ο 27χρονος Ρουμάνος (βίντεο)

Ένταση επικράτησε έξω από το Δικαστικό Μέγαρο Ηρακλείου. «Φονιά, φονιά», ούρλιαζαν μάνα και σύζυγος του άτυχου κτηνοτρόφου.

Την προφυλάκιση του 27χρονου Ρουμάνου, ο οποίος ομολόγησε πως εκτέλεσε τον 39χρονο κτηνοτρόφο στο Πετροκεφάλι Μεσαράς, αποφάσισαν Ανακρίτρια και Εισαγγελέας, μετά την απολογία του, το μεσημέρι της Πέμπτης. Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε και ο 30χρονος συμπατριώτης του, ο οποίος κατηγορείται ότι του διέθεσε την κυνηγετική καραμπίνα.

Υπενθυμίζεται ότι σε βάρος του 27χρονου είχε ασκηθεί δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Επίσης για παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία, αλλά και για ψευδή κατάθεση, με αφορμή τα όσα είπε στους αστυνομικούς του βράδυ του εγκλήματος.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, στην απολογία του ο 27χρονος επανέλαβε τα όσα είχε πει προανακριτικά ενώπιον των αστυνομικών της Ασφάλειας Ηρακλείου. Ισχυρίστηκε, δηλαδή, ότι το θύμα τον εξανάγκαζε με τη βία και το ξύλο να συνευρίσκεται ερωτικά με επιχειρηματία, ώστε να τον εκβιάζει και να τον “γδέρνει” οικονομικά.

Ο 30χρονος ομοεθνής του διώκεται για άμεση συνέργεια στην ανθρωποκτονία, παράνομη οπλοκατοχή και παραχώρηση της καραμπίνας σε τρίτο πρόσωπο που δεν διέθετε σχετική άδεια.

Ένταση επικράτησε έξω από το Δικαστικό Μέγαρο Ηρακλείου, τόσο κατά την προσαγωγή των δύο όσο και κατά την απομάκρυνσή τους.

Ενδεικτικές ήταν οι δηλώσεις που έκανε η μητέρα του κτηνοτρόφου μετά την απόφαση για προφυλάκιση του 27χρονου:

Νωρίτερα και κατά την μεταφορά του κατηγορούμενου στα Δικαστήρια Ηρακλείου, μητέρα και η σύζυγος του θύματος ούρλιαζαν «φονιά, φονιά», πηγαίνοντας από παράθυρο σε παράθυρο…

Για εν ψυχρώ εκτέλεση και άρτια οργανωμένο σχέδιο αφαίρεσης της ζωής ενός ανθρώπου, έκανε λόγο στις δηλώσεις της η συνήγορος της οικογένειας του θύματος, Θεονύμφη Μπέρκη. Η ίδια αναφερόμενη στους ισχυρισμούς του 27χρονου για κακομεταχείρισή του από τον 39χρονο, μίλησε για «αποκυήματα της φαντασίας».

