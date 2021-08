Υγεία - Περιβάλλον

Παπαευαγγέλου – Μαγιορκίνης: η ενημέρωση για τον κορονοϊό

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η ενημέρωση των διαπιστευμένων συντακτών για τα τελευταία επιδημιολογικά δεδομένα.

Η καθιερωμένη ενημέρωση των συντακτών για την πορεία της πανδημίας στη χώρα μας, έγινε και σήμερα το απόγευμα στο Υπουργείο Υγείας, από την Καθηγήτρια Παιδιατρικής Λοιμωξιολογίας και μέλος της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων Βάνα Παπαευαγγέλου και τον Επίκουρο Καθηγητή Επιδημιολογίας και μέλος της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων Γκίκα Μαγιορκίνη.

Στην ενημέρωση συμμετείχε και ο Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας Βασίλης Κοντοζαμάνης, απαντώντας σε ερωτήματα που αφορούν στο σύστημα Υγείας.

Ειδήσεις σήμερα:

Έγκλημα στην Κρήτη: Προφυλακιστέος ο 27χρονος Ρουμάνος (βίντεο)

Θεσσαλονίκη: Αυτοκτόνησε ο Γεωργιανός που έσφαξε την σύντροφό του