ΤΑΙΠΕΔ - Εγνατία Οδός: Ο προτιμητέος επενδυτής και η αξία της συμφωνίας

Καταγράφηκε το μεγαλύτερο τίμημα που έχει προσφερθεί μέχρι σήμερα για παραχώρηση περιουσιακού στοιχείου του ΤΑΙΠΕΔ.

Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.- EGIS PROJECTS S.A. αναδείχθηκε προτιμητέος επενδυτής για την παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης και εκμετάλλευσης του αυτοκινητοδρόμου της Εγνατίας Οδού και τριών κάθετων οδικών αξόνων της, για χρονική περίοδο 35 ετών, μετά την αποσφράγιση του σχετικού φακέλου από το ΤΑΙΠΕΔ και την αποδοχή της βελτιωμένης οικονομικής προσφοράς που κατέθεσε.

Ειδικότερα, η βελτιωμένη δεσμευτική προσφορά προβλέπει την καταβολή εφάπαξ τιμήματος ύψους 1.496.100.000 ευρώ ενώ, επιπλέον του ανωτέρω τιμήματος, το σύνολο των αναμενόμενων ετήσιων εσόδων που θα εισπράξει το Δημόσιο από τη λειτουργία του αυτοκινητοδρόμου κατά τη διάρκεια της παραχώρησης εκτιμάται ότι θα υπερβεί τα 850 εκατ. ευρώ (7,5% επί των ετήσιων ακαθάριστων εσόδων διοδίων, ΣΕΑ κ.λπ.) σύμφωνα με τις προβλέψεις του χρηματοοικονομικού μοντέλου του αναδόχου. Ακόμη, οι επενδύσεις (υποχρεωτικές εργασίες) που ο ανάδοχος υποχρεούται να χρηματοδοτήσει και να υλοποιήσει σε χρονικό ορίζοντα 5 ετών ανέρχονται σε περίπου 420 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με το ΤΑΙΠΕΔ, καταγράφηκε το μεγαλύτερο τίμημα που έχει προσφερθεί έως στιγμής για παραχώρηση περιουσιακού στοιχείου του χαρτοφυλακίου τού Ταμείου. Η συνολική αξία της συμφωνίας παραχώρησης του αυτοκινητοδρόμου της Εγνατίας Οδού εκτιμάται στα 2.766.100.000 ευρώ, καθώς περιλαμβάνει το εφάπαξ τίμημα, τις υποχρεωτικές επενδύσεις και τα αναμενόμενα έσοδα του Δημοσίου από τη Σύμβαση Παραχώρησης.

Ο φάκελος του διαγωνισμού θα υποβληθεί στο Ελεγκτικό Συνέδριο για προσυμβατικό έλεγχο, η δε σύμβαση παραχώρησης θα υπογραφεί μετά από την έγκριση του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Σημειώνεται ότι, η Εγνατία Οδός είναι οδικός άξονας, μήκους 658 χιλιομέτρων, με πλήρη έλεγχο προσβάσεων και διαχωρισμένο οδόστρωμα, που έχει ήδη κατασκευασθεί και βρίσκεται σε λειτουργία. Εκτείνεται από την Ηγουμενίτσα στην Περιφέρεια της Ηπείρου (βορειοδυτική ακτή της Ελλάδας) μέχρι τους Κήπους στην Περιφέρεια Αν. Μακεδονίας και Θράκης (στον συνοριακό σταθμό με την Τουρκία). Οι τρεις κάθετοι οδικοί άξονες, συνολικού μήκους 225 χιλιομέτρων, αποτελούν συνδέσεις της Εγνατίας Οδού με τις γειτονικές χώρες (Αλβανία, Βόρεια Μακεδονία και Βουλγαρία).

