Κορονοϊός – Ισραήλ: σοκ με περισσότερα από 10.000 κρούσματα σε 24 ώρες

Στο Ισραήλ έχει ξεκινήσει ήδη η χορήγηση τρίτης δόσης του εμβολίου και το 19% του πληθυσμού την έχει πραγματοποιήσει.

Το Ισραήλ αγωνίζεται να περιορίσει την αύξηση των νέων κρουσμάτων του κορονοϊού με περίπου 10.000 να καταγράφονται καθημερινά για πρώτη φορά από τα μέσα Ιανουαρίου. Το υπουργείο Υγείας ανέφερε αργά χθες, Τετάρτη, το βράδυ ότι την Τρίτη καταγράφηκαν 10.001 νέα κρούσματα.

Την ίδια ημέρα υπήρχαν 688 σοβαρά ασθενείς και σημειώθηκαν 25 νέοι θάνατοι που συνδέονται με την Covid-19. Από την αρχή της πανδημίας περισσότεροι από ένα εκατομμύριο άνθρωποι στη χώρα αυτή των 9,4 εκατομμυρίων κατοίκων έχουν μολυνθεί με κορονοϊό.

Η εμβολιαστική εκστρατεία στο Ισραήλ ξεκίνησε τον Δεκέμβριο του 2020. Σχεδόν το 59% του πληθυσμού έχει εμβολιαστεί και με τις δύο δόσεις και περίπου το 19% έχει εμβολιαστεί και με μια τρίτη, αναμνηστική δόση. Το Ισραήλ βασίζεται σχεδόν αποκλειστικά στο εμβόλιο των Pfizer/BioNTech.

Στο τέλος Ιουλίου το Ισραήλ ήταν η πρώτη χώρα στον κόσμο που ξεκίνησε να χορηγεί αναμνηστική δόση του εμβολίου με στόχο να ενισχύσει την ανοσολογική απόκριση.

Το μέτρο αυτό κρίθηκε απαραίτητο μετά τα στοιχεία του υπουργείου Υγείας που έδειξαν ραγδαία μείωση της αποτελεσματικότητας του εμβολίου των Pfizer/BioNTech για την πρόληψη των μολύνσεων παρότι το εμβόλιο συνέχισε να παρέχει ισχυρή προστασία από τη σοβαρή νόσηση.

Επί εβδομάδες η πολύ μεταδοτική παραλλαγή Δέλτα εξαπλώνεται στη χώρα αυξάνοντας έτσι τον αριθμό των κρουσμάτων.

