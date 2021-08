Οικονομία

Εύβοια: Σύσκεψη Θεοχάρη με τουριστικούς φορείς

«Η Κυβέρνηση αποδεικνύει ότι είναι δίπλα στους πληγέντες από τις πυρκαγιές», τόνισε ο Υπουργός Τουρισμού.

Την άμεση και ολόπλευρη αρωγή της Κυβέρνησης για την αποκατάσταση των ζημιών από τις πρόσφατες καταστροφικές πυρκαγιές και την ταχύτερη δυνατή ανάκαμψη, ειδικά των τουριστικών επιχειρήσεων της περιοχής, επιβεβαίωσε ο Υπουργός Τουρισμού, Χάρης Θεοχάρης, με την επίσκεψή του στη βόρεια Εύβοια.

Αφού επισκέφθηκε την Αγία Άννα στο πλαίσιο της αυτοψίας του σε ένα σημείο υψηλού τουριστικού ενδιαφέροντος όπου, δυστυχώς, υπήρξαν εκτεταμένες καταστροφές, ο κ. Θεοχάρης μετέβη στα Λουτρά Αιδηψού, όπου συμμετείχε σε σύσκεψη με φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και του τουριστικού κλάδου.

Όπως ανέφερε ο Υπουργός Τουρισμού σε δηλώσεις του μετά το πέρας της συνεδρίασης, «το κεντρικό μήνυμα από αυτήν τη συνάντηση είναι ότι είμαστε εδώ. Όλη η Κυβέρνηση είναι δίπλα στους ανθρώπους της βόρειας Εύβοιας και έχει ήδη αναλάβει πρωτοβουλίες για την άμεση επίλυση των ζητημάτων που τους απασχολούν. Είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημένος, καθώς παρατηρώ ζωηρό πνεύμα συνεργασίας μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων παραγόντων. Όλοι μαζί θα μπορέσουμε να βοηθήσουμε στην αναζωογόνηση και στην αναγέννηση της Εύβοιας».

Σε ό,τι αφορά σε συγκεκριμένα μέτρα τα οποία ήδη υλοποιούνται, ο Χάρης Θεοχάρης δήλωσε ότι «ορισμένες προτάσεις, όπως π.χ. η αύξηση του επιδόματος λουτροθεραπείας και τα “voucher” προς μελλοντική αξιοποίηση από τους επισκέπτες της περιοχής ώστε να μη χρειαστεί να επιστραφούν προκαταβολές σε χρήματα, υλοποιήθηκαν μέσα σε μερικές ημέρες. Άρα, σήμερα συζητήσαμε στη βάση μιας συνεργασίας η οποία, όπως έχουμε διαπιστώσει, αποδίδει καρπούς. Ως Υπουργείο Τουρισμού και, γενικότερα ως Κυβέρνηση, ακούμε και υλοποιούμε».

Ο κ. Θεοχάρης χαρακτήρισε τη σύσκεψη «παραγωγική και ενδιαφέρουσα σε πρακτικό επίπεδο», τονίζοντας ότι «έχει καταγραφεί μια σειρά από περαιτέρω προτάσεις για την ανακούφιση των κατοίκων, των εργαζομένων και των τουριστικών επιχειρήσεων της Βόρειας Εύβοιας. Αρκετές από αυτές τις προτάσεις ήδη δρομολογούνται προς σχεδιασμό και εφαρμογή». Μάλιστα, όπως είπε ο Υπουργός Τουρισμού, «κάποιες από αυτές τις ιδέες θα τις μεταφέρουμε στην ομάδα του κ. Χρήστου Τριαντόπουλου, του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό με αρμοδιότητα σε θέματα κρατικής αρωγής και αποκατάστασης από φυσικές καταστροφές. Η επιλογή του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη είναι όλες οι δράσεις να συντονίζονται σε κεντρικό επίπεδο από την ομάδα του κ. Τριαντόπουλου ώστε να επιτυγχάνεται η μεγαλύτερη δυνατή αποτελεσματικότητα, χωρίς καμία άσκοπη χρονοτριβή. Βρήκα ρεαλιστικές τις περισσότερες από τις προτάσεις που συζητήσαμε σήμερα. Εξάλλου είχαμε κάνει τη σχετική προεργασία, όταν είχαμε συναντηθεί προ ημερών στο γραφείο μου με τους εκπροσώπους των φορέων αυτοδιοίκησης και τουρισμού της Εύβοιας».

Στη σύσκεψη συμμετείχαν ο Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού και Πολιτισμού Στερεάς Ελλάδας Ηλίας Μπουρμάς, ο Πρόεδρος του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος Αλέξανδρος Βασιλικός, ο Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων Γρηγόρης Τάσιος, ο Πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Εύβοιας Μίλτος Χέλμης, ο Δήμαρχος Ιστιαίας-Αιδηψού Γιάννης Κοντζιάς, ο Δήμαρχος Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας Γεώργιος Τσαπουρνιώτης, οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας Σίμος Κεδίκογλου και Θανάσης Ζεμπίλης, καθώς και εκπρόσωποι ξενοδόχων και εστίασης από τη Βόρεια Εύβοια.

