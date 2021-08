Τεχνολογία - Επιστήμη

Κορονοϊός - Παπαευαγγέλου: Αύξηση 25% στις νοσηλείες τις τελευταίες δύο εβδομάδες (βίντεο)

Το επιδημιολογικό φορτίο αυξήθηκε σημαντικά κατά τους δύο μήνες του καλοκαιριού, τόνισε.

Το επιδημιολογικό φορτίο αυξήθηκε σημαντικά κατά τους δύο μήνες του καλοκαιριού, ωστόσο παρουσιάζεται σταθεροποίηση τις τελευταίες μέρες σε υψηλά όμως επίπεδα, ανέφερε η καθηγήτρια Παιδιατρικής Λοιμωξιολογίας και μέλος της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων, Βάνα Παπαευαγγέλου.

Όπως είπε, ο δείκτης σταθερότητας βρίσκεται στο 3,5%, ενώ καθοριστικές θα είναι οι επόμενες δύο εβδομάδες, καθώς οι περισσότεροι επιστρέφουν από διακοπές μεταφέροντας τον ιό στην ηπειρωτική Ελλάδα. Η κ. Παπαευαγγέλου συνέστησε τεστ και τήρηση των μέτρων προστασίας.

Αυξήθηκε, όπως είπε, σημαντικά η διάμεση ηλικία των κρουσμάτων και αυξήθηκαν οι νοσηλείες και οι διασωληνώσεις. Είναι χαρακτηριστικό πως τις τελευταίες δύο εβδομάδες καταγράφηκε αύξηση στις νοσηλείες της τάξης του 25%. Τόνισε δε, ότι με βάση τα σημερινά δεδομένα θα έχουμε αύξηση νοσηλειών και θανάτων την επόμενη εβδομάδα.

Αναφέρθηκε επίσης στη σημασία του εμβολιασμού, ως το μόνο όπλο για να αντιμετωπίσουμε τον ιό. Είναι σαφές, είπε, ότι και οι ανεμβολίαστοι θα νοσήσουν.

