Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Μαγιορκίνης: Έκκληση στους νέους για τον εμβολιασμό (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αυξάνεται η πίεση στο ΕΣΥ, όπως υπογράμμισε ο Καθηγητής Επιδημιολογίας.

Σταθερός είναι ο αριθμός των νέων διαγνώσεων, η πίεση όμως στο σύστημα υγείας αυξάνεται και οι θάνατοι από λοίμωξη κατέγραψαν αύξηση 54%, ανέφερε ο επίκουρος καθηγητής Επιδημιολογίας και μέλος της επιτροπής εμπειρογνωμόνων, Γκίκας Μαγιορκίνης, ο οποίος έκανε έκκληση στους νέους για εμβολιασμό σε υψηλό μάλιστα ποσοστό.

Συγκεκριμένα, ανέφερε πως ο αριθμός των ατόμων σε παρακολούθηση στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας, εντός της τελευταίας εβδομάδας αυξήθηκε κατά 16%. Ο αριθμός των νέων εισαγωγών με COVID-19 αυξήθηκε σε περισσότερες από 250 τις τελευταίες ημέρες, ενώ το ισοζύγιο εισιτηρίων-εξιτηρίων παραμένει μεγαλύτερο από 1.

Σχετικά με την παρέμβαση Δημόσιας Υγείας για προσυμπτωματικό έλεγχο με αντιγονικά self-tests, ανέφερε πως μέχρι σήμερα έχουν διατεθεί περίπου 42 εκατομμύρια συσκευές σε περίπου 4,6 εκατομμύρια πολίτες. Έχουμε 32 εκατομμύρια ηλεκτρονικές δηλώσεις στην ηλεκτρονική πλατφόρμα και το σύνολο των θετικών που έχουν επιβεβαιωθεί στον έλεγχο από επαγγελματίες υγείας είναι 85.000, σημείωσε.

Ειδήσεις σήμερα:

Αφγανιστάν – Καμπούλ: έκρηξη έξω από το αεροδρόμιο

Παραολυμπιακοί Αγώνες: Χάλκινο μετάλλιο ο Μπακοχρήστος

Λονδίνο: έβαζε βελόνες σε τρόφιμα σούπερ μάρκετ