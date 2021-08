Υγεία - Περιβάλλον

Βήματα για μια επιτυχημένη Λειτουργική και Αισθητική Ρινοπλαστική

Γράφει η Αργυρώ Κυπραίου, Χειρουργός Ωτορινολαρυγγολόγος, Διευθύντρια Τμήματος Λειτουργικής & Επανορθωτικής Χειρουργικής Ρινός, ΜΗΤΕΡΑ.

Η μύτη είναι κεντρικός σχηματισμός στο πρόσωπο. Προσελκύει το βλέμμα του συνομιλητή μας, έτσι μια μικρή ή μεγάλη ατέλεια στη μύτη μπορεί να παρασύρει και τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά του προσώπου μας.

Σήμερα, η ρινοπλαστική θεωρείται η πρώτη, σε ζήτηση, επέμβαση πλαστικής χειρουργικής παγκοσμίως, που πραγματοποιείται σε άνδρες αλλά και σε γυναίκες.

Ως επέμβαση η ρινοπλαστική καλύπτει τόσο τους ασθενείς έχουν καθαρά αισθητικούς στόχους καθώς και τους ασθενείς που αποζητούν μια βελτίωση στο σχήμα της μύτης αλλά αντιμετωπίζουν παράλληλα προβλήματα στην αναπνοή τους (στραβό ρινικό διάφραγμα, υπερτροφικές κόγχες κ.ά.).

Επιλέξτε έναν πιστοποιημένο Πλαστικό χειρουργό (Board Certified)

Η πολυετής εμπειρία και εξειδίκευση του χειρουργού, σας δίνει την ασφάλεια ότι θα λάβατε υψηλού επιπέδου φροντίδα υγείας, εφαρμογή των πλέον εξελιγμένων τεχνικών με χρήση τεχνολογικού εξοπλισμού τελευταίας γενιάς, από έναν ειδικά εκπαιδευμένο και πιστοποιημένο χειρουργό expert ρινοπλαστικής και πλαστικής χειρουργικής προσώπου.

Φωτογράφηση – Αισθητική ανάλυση της μύτης

Η λεπτομερής κλινική εξέταση, ο ενδοσκοπικός έλεγχος και η αξονική τομογραφία ιδιαίτερα στα ξανά χειρουργημένα περιστατικά προηγούνται. Στη συνέχεια γίνεται ανάλυση των επιφανειακών χαρακτηριστικών της μύτης και διαχωρισμός αυτής σε αισθητικά πολύγωνα.

Έτσι συνδυάζουμε την εξωτερική ανατομία ως επιμέρους μονάδες, σε σχέση με τους υποκείμενους ιστούς χόνδρινους και οστέινους.

Σχεδιάζεται το χειρουργικό πλάνο που αφορά την κάθε ξεχωριστή περιοχή, ανάλογα με το σχήμα και τις ιδιαιτερότητες της κάθε μύτης αλλά και συνολικά τις αναλογίες στο πρόσωπο (αποστάσεις με μέτωπο, πηγούνι, ζυγωματικά).

Δίνουμε πάντα μια προσομοίωση του αναμενόμενου αισθητικού αποτελέσματος, μέσω ηλ. Υπολογιστή και 3D προγράμματος.

Αυτό εξυπηρετεί την επικοινωνία μεταξύ χειρουργού και ενδιαφερόμενου καθώς πλέον μπορούμε να προβλέψουμε τις επιθυμητές αλλαγές στο σχήμα της μύτης κάτι που φυσικά δεν ίσχυε στο παρελθόν.

Η επέμβαση

Η επέμβαση της αισθητικής και λειτουργικής ρινοπλαστικής ανεβάζει κατακόρυφα την αυτοπεποίθηση σας. Ακόμη και ελάχιστες αλλαγές, δίνουν μεγάλο αποτέλεσμα στην εμφάνιση, προσδίδουν νεανικότητα και φρεσκάδα στο πρόσωπο και συμβάλλουν έτσι στη συνολική ευτυχία του ατόμου.

Εάν γνωρίζει κανείς πόσο σύντομη είναι πλέον η ανάρρωση και πόσο γρήγορα φαίνεται το αποτέλεσμα, όταν χειρουργηθεί από εξειδικευμένο χειρουργό με πολυετή εμπειρία, αποφασίζει πιο εύκολα να κάνει το όνειρο του πραγματικότητα.

Η επέμβαση γίνεται στο Νοσοκομείο και απαιτεί βραχεία νοσηλεία. Για την υποστήριξη του νέου σχήματος τοποθετείται ένας θερμοπλαστικός νάρθηκας για μια εβδομάδα. Λεπτές γάζες για ένα βράδυ δεν είναι πάντα απαραίτητες.

Ο ευθειασμός στο διάφραγμα μπορεί να υποστηριχτεί με φύλλα σιλικόνης αφήνοντας την αναπνοή ελεύθερη αμέσως μετά την επέμβαση.

Μικρά οιδήματα αναμένονται την πρώτη εβδομάδα. Το νέο σχήμα της μύτης φαίνεται αμέσως και οι ασθενείς μας φωτογραφίζονται και επανέρχονται στην εργασία τους σε 15 ημέρες.

Το παχύ ακνεϊκό δέρμα δημιουργεί πιο επίμονα οιδήματα λόγω των διογκωμένων σμηγματογόνων αδένων. Εμπιστευτείτε έναν ειδικό πιστοποιημένο χειρουργό ρινοπλαστικής για την εφαρμογή ειδικής αραίωσης κορτιζόνης τοπικά στη μύτη αλλά και για όλες τις προτεινόμενες θεραπείες που προέρχονται από καταξιωμένους ερευνητές παγκόσμιας εμβέλειας.

Ποια προβλήματα αναλαμβάνει η σύγχρονη ρινοπλαστική;

Δομικά, σκελετικά προβλήματα στο ρινικό διάφραγμα, τις ρινικές κόγχες, τις ρινικές βαλβίδες διορθώνονται πλέον με τη λειτουργική ρινοπλαστική που είναι πλέον ένα ισχυρό όπλο για την αντιμετώπιση του ροχαλητού και του συνδρόμου υπνικής άπνοιας.

Αυτό οφείλεται στην ενίσχυση με λεπτά μοσχεύματα των πλαγίων ρινικών τοιχωμάτων, στη στήριξη και ανύψωση της κορυφής της μύτης, που καθιστούν τον αεραγωγό της μύτης σταθερό στην εισπνοή, την άθληση και την κατάκλιση.

Μια πληθώρα αισθητικών προβλημάτων όπως η λοξή μύτη, η πλατιά κορυφή, η γαμψή μύτη αλλά εκ γενετής δυσμορφίες (λαγόχειλα, λυκόστομα) μετατραυματικά περιστατικά, αποτυχημένες προηγούμενες επεμβάσεις αντιμετωπίζονται πλέον δίνοντας ανώτερα αισθητικά και λειτουργικά αποτελέσματα σε σχέση με το παρελθόν.

Κάθε πρόβλημα έχει τη λύση του ακόμα και η απώλεια τμημάτων μύτης λόγω καρκινωμάτων ή όγκων.

Ποσοστά επιτυχίας της επέμβασης

Η λειτουργική ρινοπλαστική θεωρείται η δυσκολότερη επέμβαση από όλες τις κοσμητικές επεμβάσεις. Αφορά τον συνολικό χειρισμό όλων των αισθητικών και λειτουργικών προβλημάτων ενός τρισδιάστατου σχηματισμού που αφορά ένα σύμπλεγμα λεπτών χόνδρων και οστών που πρέπει να συνδέονται σταθερά μεταξύ τους αλλά και με απόλυτη αρμονία.

Τα ποσοστά επιτυχίας αυξάνονται κατακόρυφα όταν η επέμβαση αναλαμβάνεται από διπλωματούχο Board Certified πλαστικό χειρουργό με πολυετή εμπειρία, παρ’ όλο που αυτός αναλαμβάνει πολύ συχνά δυσκολότερα και ξαναχειρουργημένα περιστατικά.

