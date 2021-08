Αθλητικά

Champions League: έγινε η κλήρωση των ομίλων

Μάντσεστερ Σίτι και Παρί Σεν Ζερμέν στον πρώτο, αλλά και Μπάγερν, Μπαρτσελόνα στον πέμπτο όμιλο, οι διασταυρώσεις που ξεχωρίζουν.

Στον 1ο όμιλο της φάσης των ομίλων του Champions League κληρώθηκε η Παρί Σεν Ζερμέν του Λιονέλ Μέσι και η Μάντσεστερ Σίτι, με την τελευταία να βρίσκεται μία... ανάσα από τον απόκτηση του Κριστιάνο Ρονάλντο. Στις 14/15 Σεπτεμβρίου αρχίζει το κυρίως «μενού».

Στη σημερινή κλήρωση, οι 32 ομάδες χωρίστηκαν σε οκτώ γκρουπ των τεσσάρων με βάση τη δυναμικότητα τους με την κληρωτίδα να βγάζει κάποιους αρκετά ενδιαφέροντες ομίλους και σπουδαίες αναμετρήσεις.

Δεν υπάρχει ελληνική ομάδα στους χρυσοφόρους ομίλους, αλλά η Ελλάδα εκπροσωπείται από τέσσερις Έλληνες. Συγκεκριμένα τον Τσιμίκα της Λίβερπουλ, τους Αθανασιάδη, Κολοβό της Σερίφ Τιρασπόλ και τον Καρνέζη της Λιλ.

Αναλυτικά οι όμιλοι του Champions League της σεζόν 2021-22:

Πρώτος όμιλος: Μάντσεστερ Σίτι, Παρί, Λειψία, Κλαμπ Μπριζ

Δεύτερος όμιλος: Ατλέτικο, Λίβερπουλ, Πόρτο, Μίλαν

Τρίτος όμιλος: Σπόρτινγκ, Ντόρτμουντ, Άγιαξ, Μπεσίκτας

Τέταρτος όμιλος: Ίντερ, Ρεάλ, Σαχτάρ, Σέριφ

Πέμπτος όμιλος: Μπάγερν, Μπαρτσελόνα, Μπενφίκα, Ντιναμό Κιέβου

Έκτος όμιλος: Βιγιαρεάλ, Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Αταλάντα, Γιούνγκ Μπόις

Έβδομος όμιλος: Λιλ, Σεβίλλη, Ζάλτσμπουργκ, Βόλφσμπουργκ

Όγδοος όμιλος: Τσέλσι, Γιουβέντους, Ζενίτ, Μάλμε

Οι ημερομηνίες των έξι αγωνιστικών των ομίλων του Champions League

1η Αγωνιστική: 14/15 Σεπτεμβρίου

2η Αγωνιστική: 28/29 Σεπτεμβρίου

3η Αγωνιστική: 19/20 Οκτωβρίου

4η Αγωνιστική: 2/3 Νοεμβρίου

5η Αγωνιστική: 23/24 Νοεμβρίου

6η Αγωνιστική: 7/8 Δεκεμβρίου

