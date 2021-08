Υγεία - Περιβάλλον

ΕΕ για εμβολιασμό: η τρίτη δόση μπορεί να έχει αυξημένους νομικούς κινδύνους

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (EMA) έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι χρειάζονται περισσότερα στοιχεία προτού μπορέσει να εγκρίνει τη χορήγηση των αναμνηστικών δόσεων.

Οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αποφασίζουν να χορηγήσουν αναμνηστικές δόσεις εμβολίων κατά της Covid-19 μπορεί να αντιμετωπίσουν αυξημένους νομικούς κινδύνους γιατί μια πρόσθετη δόση δεν συνιστάται ακόμη από τη ρυθμιστική αρχή φαρμάκων της ΕΕ, ανακοίνωσε σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (EMA) έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι χρειάζονται περισσότερα στοιχεία προτού μπορέσει να εγκρίνει τη χορήγηση των αναμνηστικών δόσεων. Ωστόσο οκτώ ευρωπαϊκές χώρες αποφάσισαν να συνιστούν την πρόσθετη δόση και περισσότερες από δώδεκα αναμένεται να λάβουν παρόμοιες αποφάσεις σύντομα.

"Οι αναμνηστικές δόσεις δεν περιλαμβάνονται επί του παρόντος στην άδεια κυκλοφορίας των εμβολίων κατά της Covid-19 και ακόμη δεν έχουν αξιολογηθεί επιστημονικά από τον EMA λόγω της απουσίας επαρκών στοιχείων", αναφέρει η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

"Η ευθύνη να αποφασίσουν να περιλάβουν τις αναμνηστικές δόσεις στην εκστρατεία εμβολιασμού τους ανήκει στα κράτη μέλη", επισημαίνει η ανακοίνωση και προσθέτει: "Εφόσον οι αναμνηστικές δόσεις δεν περιλαμβάνονται επί του παρόντος στην άδεια κυκλοφορίας των εμβολίων, η ευθύνη των εταιριών τροποποιείται".

Αυτό μπορεί να σημαίνει ότι σε περίπτωση απροσδόκητων παρενεργειών που μπορεί να συνδέονται με τις αναμνηστικές δόσεις, τα κράτη μέλη της ΕΕ ενδέχεται να φέρουν το βάρος οιωνδήποτε νομικών συνεπειών και απαιτήσεων αποζημίωσης.

Η Επιτροπή αναφέρει ωστόσο ότι η ευθύνη των εταιριών δεν θα εξαφανιστεί εντελώς αν οι αναμνηστικές δόσεις χορηγούνται χωρίς την έγκριση του EMA. Για παράδειγμα, αν μια παρενέργεια μετά την αναμνηστική δόση του εμβολίου προκληθεί λόγω θέματος παρασκευής, τότε η φαρμακοβιομηχανία θα παραμείνει υπεύθυνη γι’ αυτό.

Η ευθύνη της ΕΕ και κανόνες αποζημίωσης ισχύουν σε περιπτώσεις απρόσμενων παρενεργειών που συνδέονται με τα γενικά χαρακτηριστικά του προϊόντος ή την παρασκευή τους. Κάθε εταιρία που προμηθεύει εμβόλια κατά της Covid-19 στην ΕΕ έχει διαπραγματευτεί διαφορετικές ρήτρες που παραμένουν σε μεγάλο βαθμό εμπιστευτικές.

Ειδήσεις σήμερα:

Έγκλημα στην Κρήτη: Προφυλακιστέος ο 27χρονος Ρουμάνος (βίντεο)