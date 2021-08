Αθλητικά

Μάντσεστερ Σίτι – Ρονάλντο: πολύ κοντά σε συμφωνία

Όλα δείχνουν πως θα ολοκληρωθεί ακόμα μια μεγάλη μεταγραφή αυτό το καλοκαίρι.

Πολύ κοντά στην... έξοδο από τη Γιουβέντους φαίνεται πως είναι ο Κριστιάνο Ρονάλντο, καθώς, όπως αναφέρει σχετικό δημοσίευμα της AS, ο Πορτογάλος σούπερ σταρ έφτασε σε συμφωνία με τους διοικούντες τη Μάντσεστερ Σίτι, ωστόσο οι άνθρωποι του ιταλικού συλλόγου αρνήθηκαν να συμπεριληφθεί ο Ραχίμ Στέρλινγκ σε συμφωνία ανταλλαγής.

Οι διοικούντες τους «μπιανκονέρι» συναντήθηκαν σήμερα το πρωί με τον Ζόρζε Μέντες, καθώς ο διάσημος ατζέντης «πιέζει» για τη μετακίνηση του "CR7" στη Μάντσεστερ Σίτι.

Από την πλευρά τους, οι άνθρωποι της «βέκια σινιόρα» είναι απρόθυμοι να αφήσουν τον 36χρονο άσο να φύγει ελεύθερος (σ.σ. το συμβόλαιο του Ρονάλντο με τη «Γιούβε» λήγει στις 30 Ιουνίου 2022) και ζητούν τουλάχιστον 25 εκατομμύρια ευρώ, προκειμένου να αφήσουν τον παίκτη να μετακομίσει στο «Έτιχαντ».

Σύμφωνα με την ισπανική εφημερίδα, ο Πορτογάλος έχει ήδη φτάσει σε συμφωνία με τη Σίτι, με τους πρωταθλητές Αγγλίας να του προσφέρουν διετές συμβόλαιο με ετήσιες αποδοχές 15 εκατομμυρίων ευρώ.

Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, οι άνθρωποι της Μάντσεστερ Σίτι είναι «ανοιχτοί» στο να συμπεριλάβουν τον Ραχίμ Στέρλινγκ σε συμφωνία ανταλλαγής με τους «μπιανκονέρι», αλλά η Γιουβέντους θέλει τον Γκάμπριελ Ζέσους.

Ο Βραζιλιάνος στράικερ είναι ο πρωταρχικός στόχος της ιταλικής ομάδας για να αντικαταστήσει τον Ρονάλντο, αλλά σύμφωνα με την "Gazzetta dello Sport", στη σχετική λίστα της «Γιούβε» περιλαμβάνονται και τα ονόματα των Μάουρο Ικάρντι, Λούκα Γιόβιτς και Μόιζε Κεάν.

