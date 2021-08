Οικονομία

Εγνατία Οδός - Καραμανλής: Σπουδαίο νέο η σύμβαση παραχώρησης

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ποιο είναι το συνολικό όφελος για το Δημόσιο. Τι δήλωσε ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών.

«Η σημερινή ανακοίνωση σχετικά με τη σύμβαση παραχώρησης της Εγνατίας Οδού για 35 χρόνια, έναντι σχεδόν 1,5 δισ. ευρώ και με συνολικό όφελος για το ελληνικό δημόσιο πάνω από 2,7 δισ. ευρώ, αποτελεί ένα σπουδαίο νέο για την ελληνική οικονομία» τονίζει σε δήλωση του ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Κώστας Καραμανλής.

«Πρόκειται», προσθέτει, «για τη συμφωνία με το μεγαλύτερο τίμημα που έχει γίνει ποτέ για περιουσιακό στοιχείο του ΤΑΙΠΕΔ και μία από τις μεγαλύτερες επενδύσεις ιδιωτικών κεφαλαίων που έχουν γίνει στη χώρα μας την τελευταία δεκαετία, η οποία εδώ και χρόνια είχε εμπλακεί σε καθυστερήσεις, ελλείψεις και προβλήματα. Αποτελεί ψήφο εμπιστοσύνης για τον τρόπο που μπορούν και πρέπει να δράσουν Δημόσιο και ιδιωτικοί φορείς, προκειμένου και επενδύσεις να γίνουν και ανάπτυξη να επιτευχθεί.

Καταφέραμε να γίνει πραγματικότητα, με τη συνεπή δουλειά και συστηματική προσπάθεια των τελευταίων δύο ετών. Γι’ αυτό και θέλω για άλλη μια φορά να ευχαριστήσω θερμά όσους εργάστηκαν για αυτό το στόχο στο Υπουργείο Υποδομών, στο ΤΑΙΠΕΔ, στο ΕΕΣΥΠ και στην Εγνατία Οδό ΑΕ. Και ευελπιστώ ότι η ανάδοχος κοινοπραξία θα εργαστεί με συνέπεια και ταχύτητα για να προσφέρει υπηρεσίες υψηλού επιπέδου σε εκατομμύρια κατοίκους της Μακεδονίας, αλλά και ταξιδιώτες Έλληνες και ξένους».

Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός - Παπαευαγγέλου: Αύξηση 25% στις νοσηλείες τις τελευταίες δύο εβδομάδες (βίντεο)

Champions League: έγινε η κλήρωση των ομίλων

“Game Of Chefs”: Η Ντορέττα Παπαδημητρίου παρουσιάστρια