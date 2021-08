Πολιτική

Μητσοτάκης για νέο σχολείο στο Δαμάσι: Το είχα υποσχεθεί μετά τον σεισμό

Έτοιμο να υποδεχθεί τους μαθητές είναι το νέο σχολείο, πέντε μήνες μετά τον καταστροφικό σεισμό. Η ανάρτηση του Πρωθυπουργού στο Instagram.

«Τον Μάρτιο ο σεισμός κατέστρεψε το Δημοτικό σχολείο στο Δαμάσι Τυρνάβου. Είχα υποσχεθεί στον Διευθυντή πως θα χτιστεί νέο σχολείο το συντομότερο δυνατόν. Σήμερα το καινούργιο δημοτικό σχολείο στο Δαμάσι Τυρνάβου είναι έτοιμο να υποδεχθεί τους μαθητές για τη νέα σχολική χρόνια», αναφέρει σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, για την ολοκλήρωση της κατασκευής του νέου Δημοτικού Σχολείου στο Δαμάσι Τυρνάβου, πέντε μήνες μετά τον σεισμό.

Στην ομιλία του στη Βουλή, ο Πρωθυπουργός είχε εκφράσει την ελπίδα να μπορέσει να βρεθεί εκεί στον αγιασμό.

