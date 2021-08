Υγεία - Περιβάλλον

Αλεξανδρούπολη: Καισαρική σε έγκυο με κορονοϊό - Ηχηρό μήνυμα των γιατρών

Με αφορμή το περιστατικό, οι γιατροί έστειλαν μήνυμα προς όσους διστάζουν να εμβολιαστούν.

Μία εγκυμονούσα θετική στον κορoνοϊό μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης, προκειμένου να υποβληθεί σε καισαρική τομή.

Η επέμβαση κύλησε ομαλά, ενώ οι γιατροί που συμμετείχαν σε αυτή, έστειλαν το δικό τους “ηχηρό” μήνυμα.

Ειδικότερα ο μαιευτήρας-γυναικολόγος του ΠΓΝΑ, Σπύρος Μιχαλόπουλος, ανήρτησε στο Facebook μία φωτογραφία με τους συναδέλφους του, Γιάννη Τσίρκα και Μαρία Σμαρλαμάκη και τη συνόδευσε με τα εξής λόγια:

«Ακόμα μια καισαρική τομή σε μητέρα θετική στην COVID-19, που μας διακόμισε άλλο νοσοκομείο της Περιφέρειάς μας στην εφημερία μας.

Οι συνθήκες των χειρουργείων των θετικών περιστατικών, οι γνωστές: μεγάλη δυσκινησία μέσα στις fabulous στολές, ιδρώτας, άγχος για τη σωστή και επαρκή τήρηση των απαιτούμενων μέτρων, παράλληλα βέβαια με τις δεδομένες δυσκολίες και την αγωνία του κάθε χειρουργείου.

Η μητέρα με το πέρας του χειρουργείου μεταφέρθηκε για νοσηλεία και περαιτέρω αντιμετώπιση στη μονάδα COVID του νοσοκομείου μας, που νοσηλεύει ήδη άλλους περίπου 35 θετικούς ασθενείς.

Το νεογνό χωριστά, μόνο του, σε ειδικό θάλαμο στην Πανεπιστημιακή Γυναικολογική και Μαιευτική Κλινική.

Πότε θα ξανασμίξουν; Ένας Θεός ξέρει.

Ο πόλεμος συνεχίζεται και είναι πιο έντονος από ποτέ, με μεγάλη “ανηφόρα” μπροστά.

Τηρήστε τα μέτρα προστασίας και εμβολιαστείτε.

Είναι λογικό κάτι που δε μας είναι οικείο να μας φαίνεται περίεργο, ύποπτο ή και να μας τρομάζει.

Ακούστε τους ειδικούς.

Η πανδημία δεν παίζει.»

Πηγή: pameevro.gr

