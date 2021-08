Κοινωνία

Ερέτρια: ο διοικητής του ΑΤ βρέθηκε νεκρός πολύ κοντά σε αυτό

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Εντοπίστηκε μέσα στο αυτοκίνητο του λίγες δεκάδες μέτρα μακριά από το τμήμα. Τα τραύματα από σφαίρες και τα πρώτα ευρήματα.

Σοκ έχει προκαλέσει στην τοπική κοινωνία, η είδηση του θανάτου του διοικητή του Α.Τ Ερέτριας

Ο 29χρονος αστυνομικός, εντοπίστηκε νεκρός το βράδυ της Πέμπτης, μέσα στο αυτοκίνητο του, το οποίο ήταν σταθμευμένο σε ένα πάρκο σε απόσταση 50-60 μέτρων από το τμήμα

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, έφερε τραύματα από σφαίρες, ενώ μέσα στο αυτοκίνητο βρέθηκε και το υπηρεσιακό του όπλο.

Τα πρώτα ευρήματα δείχνουν αυτοκτονία, αλλά όλα τα ενδεχόμενα είναι ανοιχτά για την έρευνα που έχει ήδη ξεκινήσει.

Πηγή: eviathema.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Φωτιές - ΓΓΠΠ: “Συναγερμός” για 5 περιοχές την Παρασκευή (χάρτης)

Μάντσεστερ Σίτι – Ρονάλντο: πολύ κοντά σε συμφωνία