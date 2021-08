Αθλητικά

ΠΑΟΚ: Στους ομίλους του Europa Conference League με νίκη στη Ριέκα

Ο “Δικέφαλος του Βορρά” πήρε το εισιτήριο της πρόκρισης, με εμφατικό τρόπο.

Ο ΠΑΟΚ νίκησε 2-0 τη Ριέκα στην Κροατία και σε συνδυασμό με το 1-1 του πρώτου ματς στην Τούμπα, προκρίθηκε στους Ομίλους του Europa Conference League. Ο Ομάρ Ελ Καντουρί άνοιξε το σκορ στο 11’ λεπτό και ο Μουργκ στο 80’ λεπτό διαμόρφωσε το τελικό αποτέλεσμα. Οι Θεσσαλονικείς θα μάθουν τους αντιπάλους τους στην επόμενη φάση του Europa Conference League στην αυριανή κλήρωση που θα διεξαχθεί στη Νιόν.

Ένταση και ενεργητικότητα τα χαρακτηριστικά για αμφότερες τις ομάδες στην αρχή του παιχνιδιού. Ο ΠΑΟΚ άρχισε σταδιακά να έχει τον έλεγχο και να γίνεται πιο απειλητικός, με συνέπεια στο 6’ λεπτό να σημαδέψει δύο φορές το δοκάρι με τους Σβαπ και Ελ Καντουρί.

Tο ίδιο δίδυμο έβαλε την... υπογραφή του, με απόλυτη επιτυχία, πέντε λεπτά αργότερα. Στο 11’, ειδικότερα, σε αντεπίθεση για τους “ασπρόμαυρους”, ο Σβαμπ βρήκε όμορφα τον Ελ Καντουρί, ο οποίος έστειλε την μπάλα στα δίχτυα και έδωσε το προβάδισμα στον “Δικέφαλο του Βορρά”. Με την επίτευξη του τέρματος, ο Μαροκινός μεσοεπιθετικός προκάλεσε πρόσκαιρα ανησυχία, καθώς φάνηκε να πονάει, το πρόβλημα δεν αποδείχτηκε, όμως, σοβαρό και συνέχισε κανονικά στο ματς (σ.σ. μέχρι να αντικατασταθεί μετά από νέο τραυματισμό που αποκόμισε στο 67’ λεπτό).

Ο ρυθμός στον αγώνα, στα λεπτά μετά το γκολ από τον ΠΑΟΚ, έπεσε, με τη Ριέκα να δημιουργεί, ωστόσο, προϋποθέσεις για να σκοράρει. Στο 19’ λεπτό απείλησε με “βολίδα” του Τόμετσακ, η μπάλα έφυγε άουτ. Την ίδια κατάληξη είχε και το σουτ που έπιασε, στο 32’ λεπτό, στο ύψος της μεγάλης περιοχής ο Αμπας. Στο 37’ λεπτό ο Τόμετσακ μόνος του, από το σημείο του πέναλτι, απέναντι στον Πασχαλάκη, δε βρήκε- για μια ακόμη φορά- στόχο.

Οι Θεσσαλονικείς “απάντησαν” στο 41’ λεπτό με δοκάρι από τον Ελ Καντουρί και τον Σβαπ, στην εξέλιξη της φάσης, να πιάνει την κεφαλιά, αλλά να στέλνει την μπάλα άουτ.

Χωρίς ιδιαίτερες... συγκινήσεις το δεύτερο ημίχρονο, με τους Κροάτες να πιέζουν για την ισοφάριση και τον ΠΑΟΚ να τους περιορίζει αποτελεσματικά . Στο 80’ λεπτό, δε, ο “Δικέφαλος” σφράγισε τη νίκη του, στέλνοντας για δεύτερη φορά την μπάλα στα δίχτυα. Οι γηπεδούχοι έκαναν το λάθος από τα δεξιά της άμυνάς τους, ο Σφιντέρσκι έδωσε την ασίστ στον Μουργκ, ο οποίος “έγραψε” το τελικό 2-0.

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

Ριέκα (Γκόραν Τόμιτς): Πρσκάλο, Τόμετσακ (81’ Μπούσνια), Εσκοβάλ, Κρέσιτς, Γκάλοβιτς (71’ Βούτσκιτς), Βούκσεβιτς (46’ Τσέριν), Αμπας, Πάβισιτς, Λεπινίτσα (46’ Σελάχι), Αμπεμ, Ντρμιτς (84’ Ομπρεγκον).

ΠΑΟΚ (Ραζβάν Λουτσέσκου): Πασχαλάκης, Τέιλορ, Βαρέλα, Κρέσπο, Βιεϊρίνια, Σβαμπ ((90’+ Αουγκούστο), Κούρτιτς (75’ Εσίτι), Ελ Καντουρί (λ.τρ. 67’ Μουργκ), Α. Ζίβκοβιτς, Μπίσεσβαρ (75’ Καγκάβα), Σφιντέρσκι.

