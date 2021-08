Πολιτική

Ρουβίκωνας – Σκρέκας: έγραψαν συνθήματα έξω από το σπίτι του

Αμέσως μετά ανέβασαν στο διαδίκτυο φωτογραφία και κείμενο με την ανάληψη ευθύνης.

Μέλη της αντιεξουσιαστικής ομάδας «Ρουβίκωνας» πραγματοποίησαν «παρέμβαση» στο σπίτι του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κώστα Σκρέκα, όπου έγραψαν στον τοίχο με κόκκινη μπογιά το σύνθημα «κράτος – εμπρηστής» και στη συνέχεια διέφυγαν.

Την ενέργεια τους αυτή τη δημοσιοποίησαν στη διαδικτυακή τους σελίδα και στο λογαριασμό τους στο Facebook, αναρτώντας μια σχετική φωτογραφία κι ένα κείμενο.

Οικονόμου: Καταδικάζουμε την επίθεση, αλλά και τις πρακτικές που την υποκίνησαν

Την επίθεση του Ρουβίκωνα στο σπίτι του Υπουργού Κώστα Σκρέκα, καταδίκασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Γιάννης Οικονόμου:

«Το σπίτι του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κώστα Σκρέκα δέχθηκε σήμερα επίθεση από τους τραμπούκους του Ρουβίκωνα. Οι τραμπούκοι της οργάνωσης επικαλούνται για την φασιστική τους επίθεση κάποια από τα fake news που διακινούνταν, την ώρα της μάχης με τις φλόγες, προκειμένου να πληγεί η κυβέρνηση. Καταδικάζουμε την επίθεση αλλά και τις πρακτικές που την υποκίνησαν».

