Europa League - Ολυμπιακός: Σφράγισε το “εισιτήριο” της πρόκρισης στους ομίλους

Οι πρωταθλητές Ελλάδας δεν άφησαν περιθώρια στη Σλόβαν Μπρατισλάβας να αμφισβητήσει την ανωτερότητά τους.

Εύκολα, καθαρά και χωρίς να δυσκολευτεί ιδιαίτερα, ο Ολυμπιακός έφυγε με το ισόπαλο 2-2 από την Μπρατισλάβα στον δεύτερο αγώνα με τη Σλόβαν και μετά το 3-0 του πρώτου αγώνα στο “Γ. Καραϊσκάκης”, πήρε “σβηστά” την πρόκριση στους ομίλους του Europa League, με συνολικό σκορ 5-2. Οι Ελ Αραμπί και Ονιεκούρου σημείωσαν τα δύο “ερυθρόλευκα” τέρματα, ισοφάρισαν δύο φορές οι Σλοβάκοι με τους Εντί και Γκριν, που έμειναν με δέκα παίκτες μετά την αποβολή του Ντε Μάρκο στο 26’.

Ο Ολυμπιακός μπήκε στο ματς με ξεκάθαρη διάθεση να κρατήσει την μπάλα και να διαχειριστεί το προβάδισμά του από τον πρώτο αγώνα και να «τελειώσει» οριστικά το θέμα της πρόκρισης με ακόμη ένα γκολ. Οι Σλοβάκοι απ’ την πλευρά τους προσπάθησαν από τα πρώτα λεπτά να χτυπήσουν στις αντεπιθέσεις και στο 15’ έφτασαν κοντά στο γκολ όταν ο Εντί βγήκε στην αντεπίθεση, ξέφυγε απ' τον Σισέ, έκανε το πλασέ μπροστά απ' τον Βατσλίκ, με την μπάλα να χτυπάει στο δεξί δοκάρι της εστία του Ολυμπιακού και να καταλήγει άουτ.

Στο 26’ οι “ερυθρόλευκοι” απέκτησαν αριθμητικό πλεονέκτημα, όταν ο Ντε Μάρκο έκανε ένα πολύ σκληρό κι επικίνδυνο μαρκάρισμα με τις τάπες πάνω στον Μαντί Καμαρά, τραυματίζοντάς τον στη μέση, με αποτέλεσμα μετά από ένα λεπτό να πάρει την άγουσα για τα αποδυτήρια.

Στο 31’ ο Βαλμπουενά είχε σουτ από καλή θέση πάνω από τα δοκάρια, ενώ δύο λεπτά αργότερα ο Ολυμπιακός πήρε προβάδισμα στο σκορ. Ο Ματιέ Βαλμπουενά απ' τα αριστερά έβγαλε υποδειγματική σέντρα προς τον Ελ Αραμπί, ο οποίος μέσα στην περιοχή πήρε την κεφαλιά, κάνοντας το 1-0 για τους πρωταθλητές Ελλάδας.

Δέκα λεπτά αργότερα η Σλόβαν έφερε το ματς στα ίσα, όταν ο Βάις άνοιξε την μπάλα στον Ζέρμινχαλ στα αριστερά κι εκείνος γύρισε προς τον Εντί που ισοφάρισε από κοντά σε 1-1.

Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε καλύτερα στο δεύτερο ημίχρονο κι ανέκτησε το προβάδισμα στο 54’, όταν από γρήγορη κι έξυπνη εκτέλεση φάουλ του Μπουχαλάκη προς τον Ονιεκούρου, ο τελευταίος πλάσαρε εξαιρετικά στη γωνία για το “ερυθρόλευκο” 2-1.

Στο 60’ ο Ελ Αραμπί έφτασε κοντά στο τρίτο γκολ, όμως ο Χοβάν τον νίκησε στο τετ-α-τετ, ενώ στο 62’ οι Σλοβάκοι ισοφάρισαν ξανά. Μετά από εκτέλεση κόρνερ απ' τα αριστερά, ο Μπόζικοφ πήρε πρώτη κεφαλιά στο πρώτο δοκάρι και στη συνέχεια ο Γκριν έστειλε την μπάλα στα δίχτυα με το κεφάλι για το 2-2.

Στο τελευταίο 20λεπτο ο ρυθμός του αγώνα έπεσε, με τον Ολυμπιακό να χάνει τις πιο σημαντικές ευκαιρίες με τους Λόπες και Βρουσάι και να “σφραγίζει” εύκολα την πρόκρισή τους στους ομίλους του Europa League με το τελικό 2-2.

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

Σλόβαν Μπρατισλάβας (Βλάντιμιρ Βάις): Χοβάν, Ντε Μάρκο, Μπόζικοφ, Κάσια, Πάουτσεκ (85’ Κρίζαν), Κάνκαβα, Γκριν (85’ Χρντσαρ), Ζέρμινχαλ, Βάις (79’ Στρέλετς), Τσάβριτς (67’ Ντε Καμπς), Εντί (79’ Ντράζιτς).

Ολυμπιακός (Πέδρο Μαρτίνς): Βατσλίκ, Λαλά, Παπασταθόπουλος, Σισέ, Ρέαμπτσιουκ, Εμβιλά (72’ Κούντε), Μαντί Καμαρά (37’ λ.τρ. Μπουχαλάκης), Βαλμπουενά (60’ Ρόνι Λόπες), Αγκιμπού Καμαρά, Ονιεκούρου (72’ Χασάν), Ελ Αραμπί (72’ Βρουσάι).

