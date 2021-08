Κόσμος

Αφγανιστάν: Εκατόμβη νεκρών στο αεροδρόμιο της Καμπούλ

Καμικάζι του ISIS επιτέθηκαν στο πλήθος Αφγανών που περίμεναν στο αεροδρόμιο. Νεκροί και Αμερικανοί στρατιώτες. Το μήνυμα Μπάιντεν.



Ο απολογισμός των θυμάτων της επίθεσης τζιχαντιστών της οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος στο διεθνές αεροδρόμιο της Καμπούλ έχει φθάσει τους 103 νεκρούς, σύμφωνα με πληροφορίες της εφημερίδας The Wall Street Journal.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της εφημερίδας, νεκροί είναι τουλάχιστον 90 Αφγανοί και τουλάχιστον 13 μέλη των ένοπλων δυνάμεων των ΗΠΑ.

Καμικάζι της τζιχαντιστικής οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος (ΙΚ) επιτέθηκαν χθες Πέμπτη στο πλήθος Αφγανών που περίμενε στο διεθνές αεροδρόμιο της Καμπούλ με την ελπίδα να μπορέσει να φύγει από τη χώρα για να σωθεί από το νέο καθεστώς των Ταλιμπάν.

Μια τρίτη ισχυρή έκρηξη ακούστηκε τα μεσάνυχτα στην Καμπούλ, προκαλώντας τον φόβο πως βρισκόταν σε εξέλιξη νέα επίθεση. Όμως το καθεστώς των Ταλιμπάν ανέφερε λίγο αργότερα ότι επρόκειτο για καταστροφή εξοπλισμού του αμερικανικού στρατού στο αεροδρόμιο, κάτι που δεν επιβεβαιώθηκε άμεσα από τις ΗΠΑ.

Δυτικός αξιωματικός που βρίσκεται στο αεροδρόμιο της Καμπούλ, δήλωσε στο πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς, ότι η επιχείρηση εκκένωσης αμάχων που προσπαθούν να εγκαταλείψουν το Αφγανιστάν μετά την κατάληψη της εξουσίας από τους Ταλιμπάν μέσω του διεθνούς αεροδρομίου της Καμπούλ επιταχύνθηκε μετά τη χθεσινή πολύνεκρη επίθεση. Γίνονται συχνές απογειώσεις αεροσκαφών, διαβεβαίωσε ο αξιωματικός, που δεν κατονομάζεται.

Αυτή η πρώτη φονική επίθεση μετά την επιστροφή των Ταλιμπάν στην εξουσία την 15η Αυγούστου καταγράφηκε μερικές ημέρες προτού αποπερατωθεί η αποχώρηση των ένοπλων δυνάμεων των ΗΠΑ, την 31η Αυγούστου, έπειτα από 20 χρόνια άκαρπου πολέμου με τους ισλαμιστές.

Η επίθεση στην Καμπούλ ήταν η πιο πολύνεκρη για τον στρατό των ΗΠΑ από το 2011

Η επίθεση η οποία στοίχισε χθες Πέμπτη τη ζωή σε τουλάχιστον 13 αμερικανούς στρατιωτικούς, ανάμεσά τους δέκα Πεζοναύτες, στην περιοχή του αεροδρομίου της Καμπούλ, ήταν η πιο πολύνεκρη εναντίον των δυνάμεων των ΗΠΑ στο Αφγανιστάν από το 2011.

«Δύο τζιχαντιστές που θεωρείται ότι ανήκαν στο Ισλαμικό Κράτος» πυροδότησαν τα εκρηκτικά με τα οποία είχαν ζωστεί στην πύλη Άμπι και κατόπιν «οπλισμένοι τζιχαντιστές του ΙΚ άνοιξαν πυρ εναντίον πολιτών και στρατιωτικών», διευκρίνισε ο στρατηγός Κένεθ Μακένζι, ο επικεφαλής του μεικτού διοικητηρίου των ένοπλων δυνάμεων των ΗΠΑ που είναι αρμόδιο για το Αφγανιστάν, της Κεντρικής Διοίκησης (USCENTCOM).

Η σημαία των ΗΠΑ θα κυματίζει μεσίστια ως και την 30ή Αυγούστου σε ένδειξη πένθους και για την απότιση φόρου τιμής στα θύματα της επίθεσης στην Καμπούλ, την πρωτεύουσα του Αφγανιστάν, χθες Πέμπτη, ανακοίνωσε η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, η Τζεν Ψάκι.

«Σε ένδειξη σεβασμού, από σήμερα η σημαία των ΗΠΑ θα κυματίζει μεσίστια στον Λευκό Οίκο και σε όλα τα δημόσια κτίρια και τους δημόσιους χώρους (...) ως τη δύση του ηλίου την 30ή Αυγούστου, προς τιμή των θυμάτων των παράλογων βίαιων ενεργειών στην Καμπούλ», διευκρίνισε η κυρία Ψάκι.

Ο Τζο Μπάιντεν διαμηνύει «θα σας κυνηγήσουμε»

Ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν, ο οποίος εκφράστηκε από τον Λευκό Οίκο για την κρίση στο Αφγανιστάν, διαβεβαίωσε πως η επιχείρηση θα «συνεχιστεί» ως την 31η Αυγούστου, που επιβεβαίωσε ότι παραμένει η προθεσμία για την αποπεράτωση της επιχείρησης εκκένωσης και την αποχώρηση του αμερικανικού στρατού από τη χώρα. Υπεραμύνθηκε εκ νέου της απόφασής του να προχωρήσει στην αποχώρηση.

Χαρακτηρίζοντας «ήρωες» που εκτελούσαν «επικίνδυνη και αλτρουιστική αποστολή για να σώσουν τις ζωές άλλων» τους πεσόντες, ο κ. Μπάιντεν διεμήνυσε ότι οι ΗΠΑ θα «καταδιώξουν» το ΙΚ, θα ανταποδώσουν το πλήγμα με «δύναμη και ακρίβεια»: «θα τους κάνουμε να πληρώσουν», τόνισε. Έχει ήδη ζητήσει να καταρτιστούν και να του παρουσιαστούν επιχειρησιακά σχέδια για να χτυπηθεί το Ισλαμικό Κράτος στο Χορασάν (ΙΚΧ), πρόσθεσε, λέγοντας πως θα εμπλέξει επιπλέον δυνάμεις εάν απαιτηθεί. «Δεν θα ξεχάσουμε, δεν θα συγχωρήσουμε, θα σας κυνηγήσουμε και θα πληρώσετε», είπε ο κ. Μπάιντεν, απευθυνόμενος στους υπεύθυνους για το μακελειό.

Αντιδρώντας στην επίθεση, ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, ο Αντόνιο Γκουτέρες, συγκάλεσε νωρίτερα έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας για το Αφγανιστάν.

Η καγκελάριος της Γερμανίας Άγγελα Μέρκελ καταδίκασε την «απόλυτα ειδεχθή» επίθεση. Το Βερολίνο ανακοίνωσε ότι ολοκλήρωσε τις πτήσεις στο πλαίσιο της επιχείρησης εκκένωσης, όπως και η Ολλανδία, ο Καναδάς, το Βέλγιο. Άλλες χώρες, ανάμεσά τους η Βρετανία και η Γαλλία, έκαναν σαφές πως συνεχίζουν τις επιχειρήσεις απομάκρυνσης ανθρώπων.

Μετά τις εκρήξεις το Παρίσι ανακοίνωσε τον επαναπατρισμό στο Παρίσι, για λόγους ασφαλείας, του πρεσβευτή Νταβίντ Μαρτινόν, που παρέμενε στο αεροδρόμιο ως χθες.