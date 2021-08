Αθλητικά

Ολυμπιακός: τα γκρουπ δυναμικότητας και οι πιθανοί αντίπαλοι

Ο Ολυμπιακός προκρίθηκε «σβηστά» στους ομίλους του Europea League και το μεσημέρι (27/8, 13:00, Κωνσταντινούπολη) θα μάθει τους αντιπάλους του στην κλήρωση. Ήδη έχει γίνει γνωστό πως η ομάδα του Πειραιά θα βρίσκεται στο 1ο γκρουπ δυναμικότητας

Η ομάδα του Πειραιά έχει την έκτη υψηλότερη βαθμολογία της UEFA μεταξύ των 32 ομάδων της φάσης των ομίλων. Αποφεύγει σίγουρα Λιόν, Νάπολι, Λεβερκούζεν, Λάτσιο, Ντιναμό Ζάγκρεμπ, Μονακό και Μπράγκα, που είναι επίσης στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας.

Στο ανανεωμένο Europa League, οι πρώτοι κάθε ομίλου προκρίνονται απευθείας στους «16», ενώ οι δεύτεροι και οι τρίτοι των ομίλων του Champions League θα δώσουν έναν επιπλέον γύρο νοκ άουτ νωρίτερα. Η φάση των ομίλων αρχίζει στις 16 Σεπτεμβρίου και ολοκληρώνεται στις 9 Δεκεμβρίου.

Τα γκρουπ δυναμικότητας ενόψει της κλήρωσης της φάσης των ομίλων του Europa League (σε παρένθεση η βαθμολογία τους στην UEFA):

1ο Γκρουπ: Λιόν (76.000), Νάπολι (74.000), Λεβερκούζεν (57.000), Λάτσιο (44.000), Ντιναμό Ζάγκρεμπ (44.000), Ολυμπιακός (43.000), Μονακό (36.000), Μπράγκα (35.000).

2ο Γκρουπ: Σέλτικ (34.000), Άιντραχτ Φρανκφούρτης (33.000), Ερυθρός Αστέρας (32.500), Λέστερ (32.000), Ρέιντζερς (31.250), Λοκομοτίβ Μόσχας (31.000), Γκενκ (30.000), Αϊντχόφεν (29.000).

3ο Γκρουπ: Μαρσέιγ (28.000), Λουντογκόρετς (28.000), Γουέστ Χαμ (20.113), Ρεάλ Σοσιεδάδ (19.571), Μπέτις (19.571), Φενέρμπαχτσε (19.500), Σπαρτάκ Μόσχας (18.500), Σπάρτα Πράγας (17.500).

4ο Γκρουπ: Ραπίντ Βιέννης (17.000), Γαλατάσαραϊ (17.000), Μίντιλαντ (13.500), Φερεντσβάρος (13.500), Μπρόντμπι (7.000), Αντβέρπ (10.500) ή Ομόνοια (5.550), Στουρμ Γκρατς (7.165).

