ΗΠΑ: Το Ανώτατο Δικαστήριο ήρε το μορατόριουμ στις εξώσεις

Τέλος στην προστασία που προσφερόταν σε εκατομμύρια ανθρώπους με οικονομικά προβλήματα εν μέσω της πανδημίας του κορονοϊού.



Το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ ήρε χθες Πέμπτη το βράδυ το μορατόριουμ στις εξώσεις ενοικιαστών που κανονικά προβλεπόταν να διαρκέσει ως τον Οκτώβριο, τερματίζοντας την προστασία που προσφερόταν σε εκατομμύρια ανθρώπους με οικονομικά προβλήματα εν μέσω της πανδημίας του νέου κορονοϊού.

Τάχθηκε στο πλευρό των ιδιοκτητών, που επιχειρηματολογούσαν πως είναι θύματα αδικαιολόγητων μέτρων και τάσσονταν εναντίον κάθε παράτασης της αναστολής των εξώσεων εάν δεν αποφασιστεί από το Κογκρέσο και όχι από τις υγειονομικές αρχές — το μέτρο ανανεώθηκε πρόσφατα από τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Ασθενειών (CDC).

Το μορατόριουμ στις εξώσεις ενοικιαστών αρχικά είχε αποφασιστεί το 2020, όταν οι ΗΠΑ πλήττονταν σκληρά από την πανδημία και το ποσοστό της ανεργίας προκαλούσε ίλιγγο.

Όταν έληξε η αναστολή, στα τέλη του Ιουλίου, η κυβέρνηση του προέδρου Τζο Μπάιντεν εκλιπάρησε τους αμερικανούς κοινοβουλευτικούς να νομοθετήσουν κατεπειγόντως προκειμένου να παραταθεί. Κάτι που δεν συνέβη προτού το Κογκρέσο να διακόψει τις εργασίες του, όπως κάθε καλοκαίρι.

Υπό εντεινόμενη πίεση από την αριστερή πτέρυγα του κόμματός του –η Δημοκρατική βουλεύτρια Κόρι Μπους είχε κατασκηνώσει για αρκετές ημέρες μπροστά στην έδρα του Κογκρέσου –, τα CDC εντέλει εξέδωσαν τα ίδια εντολή να παραταθεί η αναστολή των εξώσεων. Δικαιολόγησαν την απόφαση αυτή επικαλούμενα τον κίνδυνο για τη δημόσια υγεία.

«Εάν έπρεπε να συνεχιστεί το μορατόριο των εξώσεων που επιβλήθηκε από τις ομοσπονδιακές αρχές, αυτό θα όφειλε να εγκριθεί συγκεκριμένα από το Κογκρέσο», ανέφερε ξερά το Ανώτατο Δικαστήριο, στο οποίο είναι διαμορφωμένη καθαρά συντηρητική πλειοψηφία (6-3), στη 15σέλιδη απόφαση που δημοσιοποίησε.

Ο Λευκός Οίκος εξέφρασε αμέσως την «απογοήτευσή» του για την ετυμηγορία. «Εξαιτίας της απόφασης αυτής, οικογένειες θα βρεθούν αντιμέτωπες με οδυνηρές εξώσεις και κοινότητες σε όλη τη χώρα θα βρεθούν αντιμέτωπες με αυξημένο κίνδυνο έκθεσης» στον νέο κορονοϊό, στηλίτευσε η εκπρόσωπος της αμερικανικής προεδρίας, η Τζεν Ψάκι.

«Ο πρόεδρος Μπάιντεν καλεί για μια ακόμη φορά όλες τις οντότητες που έχουν αυτή τη δυνατότητα –από τις πόλεις και τις πολιτείες ως τα τοπικά δικαστήρια, περνώντας από τους ιδιοκτήτες (ακινήτων) και τις τοπικές κυβερνήσεις– να αναλάβουν δράση επειγόντως για να αποτραπούν οι εξώσεις», πρόσθεσε η ίδια.

Η αμερικανική ομοσπονδιακή κυβέρνηση ανέμενε ότι το μορατόριο θα αμφισβητείτο στη δικαιοσύνη, αλλά ήλπιζε πως θα της έδινε χρόνο ώστε να φθάσουν στους ενοικιαστές ποσά που έχει ήδη εγκριθεί να διατεθούν για να βοηθηθούν να πληρώσουν τα ενοίκιά τους. Η χορήγηση των επιδομάτων στέγης στους δικαιούχους όμως έχει επιβραδυνθεί, κυρίως εξαιτίας της γραφειοκρατίας.

