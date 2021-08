Αθλητικά

ΠΑΟΚ: τα γκρουπ δυναμικότητας και οι πιθανοί αντίπαλοι

Ο δικέφαλος του Βορά έχει τον 12ο συντελεστή στο UEFA club ranking απ’ τις ομάδες που συμμετέχουν στη φάση των ομίλων.

Ο ΠΑΟΚ προκρίθηκε στους ομίλους του νεοσύστατου Europa Conference League μετά τη νίκη του με 2-0 στην έδρα της Ριέκα και θα είναι μία απ’ τις 32 ομάδες που θα μπουν στην κληρωτίδα την Παρασκευή (27/08, 14:30) στην κλήρωση των γκρουπ που θα πραγματοποιηθεί στην Κωνσταντινούπολη.

Ο δικέφαλος του Βορρά θα βρίσκεται στο 2ο γκρουπ δυναμικότητας, έχοντας τον 12ο συντελεστή στο UEFA club ranking απ’ τις ομάδες που συμμετέχουν στη φάση των ομίλων (20.000 βαθμοί).

Απευθείας στους «16» προκρίνονται μόνο οι πρώτοι των ομίλων, αφού οι ομάδες που θα τερματίσουν στην δεύτερη θέση θα παίξουν διπλούς αγώνες νοκ-άουτ με τις ομάδες που θα κατακτήσουν την τρίτη θέση στους ομίλους του Europa League, σε έναν επιπλέον γύρο, με έπαθλο μία θέση στους 16 της διοργάνωσης.

Αναλυτικά τα γκρουπ δυναμικότητας για την κλήρωση των ομίλων του Europa Conference League έχει ως εξής:

1o ΓΚΡΟΥΠ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ

Ρόμα (Ιταλία) 90.000

Τότεναμ (Αγγλία) 88.000

Βασιλεία (Ελβετία) 49.000

Σλάβια Πράγας (Τσεχία) 43.500

Κοπεγχάγη (Δανία) 43.500

Γάνδη (Βέλγιο) 26.500

Άλκμααρ (Ολλανδία) 21.500

ΛΑΣΚ Λίντσερ (Αυστρία) 21.000

2o ΓΚΡΟΥΠ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ

Φέγενορντ (Ολλανδία) 21.000

Καραμπάχ (Αζερμπαϊτζάν) 21.000

Μακάμπι Τελ-Αβίβ (Ισραήλ) 20.500

ΠΑΟΚ (ΕΛΛΑΔΑ) 20.000

Ρεν (Γαλλία) 19.000

Παρτίζαν (Σερβία) 18.000

Κλουζ (Ρουμανία) 16.500

Ζόρια (Ουκρανία) 15.000

3o ΓΚΡΟΥΠ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ

Ουνιόν Βερολίνου (Γερμανία) 14.714

ΤΣΣΚΑ Σόφιας (Βουλγαρία) 8.000

Φίτεσε (Ολλανδία) 7.840

Σλόβαν Μπρατισλάβας (Σλοβακία) 7.500

Γιάμπλονετς (Τσεχία) 7.000

Άλασκερτ (Αρμενία) 6.500

Φλόρα Τάλιν (Εσθονία) 6.250

Καϊράτ Αλμάτι (Καζακστάν) 6.000

4o ΓΚΡΟΥΠ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ

Λίνκολν (Γιβραλτάρ) 5.750

Ράντερς (Δανία) 5.575

Ομόνοια (Κύπρος) 5.550

Ανόρθωση (Κύπρος) 5.550

Έλσίνκι (Φινλανδία) 5.500

Μακάμπι Χάιφα (Ισραήλ) 4.875

Μπόντο Γκλιμτ (Νορβηγία) 4.200

Μούρα (Σλοβενία) 3.000

