Μητροπολίτης Δημητριάδος: Το εμβόλιο ένδειξη αλληλεγγύης στον συνάνθρωπο

Με επείγουσα εγκύκλιο του καλεί τους ιερείς να εμβολιαστούν. Τι είπε για τους εμβολιασμούς μέσα στις εκκλησίες.



«Δεν έχουμε άλλο τρόπο για να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση αυτή», τόνισε ο Μητροπολίτης Δημητριάδος Ιγνάτιος, μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλοκαίρι Μαζί», με αφορμή την επείγουσα εγκύκλιο που εξέδωσε με θέμα: «Εμβολιασμός ιερέων για την νόσο covid-19».

Ο Μητροπολίτης Δημητριάδος τόνισε ότι δεν υπάρχει σύγκρουση μεταξύ πίστης και επιστήμης, ενώ με αφορμή τις πρόσφατες απώλειες δύο ιερέων της τοπικής Εκκλησίας, όπως είπε «αποφάσισα να παροτρύνω τους ιερείς και τους πιστούς να εμβολιαστούν».

Μιλώντας για το ενδεχόμενο να γίνονται εμβολιασμοί μέσα στις εκκλησίες, όπως θα γίνει σε μια περίπτωση στην Κρήτη, ο ίδιος τόνισε πως «όπως κάνουμε αιμοδοσίες μέσα στους ναούς θα κάνουμε και αυτό».

Υπογράμμισε ότι «η εκκλησία τοποθετήθηκε σωστά» και τόνισε ότι «πρέπει να δώσουμε όλοι μαζί την μάχη»

«Η εκκλησία πρέπει να κρατήσει την ενότητα, δεν βοηθάει η δαιμονοποίσηση, οδηγεί σε θρησκευτικό φανατισμό», είπε ο Μητροπολίτης Δημητριάδος και τόνισε ότι «το θέμα είναι να πείσουμε και να είμαστε όλοι μαζί».

Ολόκληρη η επείγουσα εγκύκλιος του Μητροπολίτη Δημητριάδος:

«Αγαπητοί μου πατέρες και αδελφοί,

Με αισθήματα θλίψης, συντριβής αλλά και πατρικής ευθύνης, επικοινωνώ μαζί σας, δια του παρόντος Εγκυκλίου Σημειώματός μου, στον απόηχο της Εξοδίου Ακολουθίας του μακαριστού πλέον αδελφού μας π. Δημητρίου Πρασσά. Η ασθένεια του κορωνοϊού covid-19 που ευθύνεται για τον θάνατο πάνω από 13.000 Ελλήνων άγγιξε και την ιερατική μας οικογένεια και μας στέρησε, είναι αλήθεια, δύο εκλεκτούς και καλούς μας ιερείς.



Ο πρώτος, ο π. Ιωάννης Πρασσάς, ευλαβής και δραστήριος εφημέριος στο Γερακάρι Αγιάς, κοιμήθηκε τον περασμένο Νοέμβριο, μετά από πολυήμερη παραμονή στην εντατική διασωληνωμένος, σε ηλικία μόλις 56 ετών και δίχως να αντιμετωπίζει χρόνια προβλήματα υγείας. Για τον π. Ιωάννη μεν, εκείνο τον καιρό, δεν υπήρχε τρόπος προστασίας παρά μόνο τα μέτρα προφύλαξης. Τώρα, όμως, έχουμε το σχετικό εμβόλιο που αποδεικνύεται πλέον στην πράξη και εμπειρικά ότι προφυλάσσει από βαριά νόσηση και θάνατο. Γι α?τό θεωρούμε κρίμα ότι ο αγαπητός μας π. Δημήτριος δεν είχε εμβολιαστεί, με αποτέλεσμα, καθώς φαίνεται, ο οργανισμός του να μην μπορέσει να αντιμετωπίσει τον φονικό ιό.



Βέβαια, «εάν τε ουν ζώμεν εάν τε αποθνήσκωμεν, του Κυρίου εσμέν» (Ρωμ. 14, 8). Αλοίμονο, όμως, εάν η αλήθεια αυτή της πίστεώς μας γίνει άλλοθι για να πάψουμε να φροντίζουμε την σωματική μας υγεία και το θεόσδοτο δώρο της ζωής!

Πάνω από όλα είμαι πνευματικός σας Πατέρας. Συχνά σας επαναλαμβάνω να προσέχετε τον εαυτό σας και ότι αισθάνομαι υπεύθυνος για εσάς. Δεν σας κρύβω ότι η ευθύνη αυτή μεγιστοποίησε την θλίψη και στενοχωρία μου για την εκδημία των δύο αδελφών μας και ιδιαίτερα του συμπρεσβυτέρου Δημητρίου, για τον οποίο νιώθω ότι δεν έκανα ό,τι θα μπορούσα για μην έχουμε αυτήν την έκβαση.



Για τον λόγο αυτό, σας απευθύνω πατρική έκκληση και παράκληση όσοι δεν έχετε εμβολιαστεί να το πράξετε, εφόσον βέβαια δεν σας το απαγορεύει ο θεράπων Ιατρός σας. Αρχικά, μπορεί όλοι να είχαμε φόβους η επιφυλάξεις. Τα δεδομένα, όμως, πλέον δεν επιδέχονται καμίας αμφισβήτησης και συνωμοσιακής θεωρίας. Το ενδεχόμενο παρενεργειών από τον εμβολιασμό δεν μπορεί να σταθμιστεί με το αυξημένο ενδεχόμενο νόσησης και θανάτου. Με τον εμβολιασμό προστατεύουμε τον εαυτό μας και αναμφίβολα συμβάλλουμε στο κοινό καλό.



Πέρα από την θερμή και επαναλαμβανόμενη πατρική μου σύσταση να εμβολιαστείτε δεν μπορώ βέβαια να αναγκάσω κάποιον από εσάς να το πράξει. Ο καθένας μας είναι ελεύθερος να πράξει ό,τι θεωρεί σωστό. Στη συνέχεια, όμως, ο καθένας μας αναλαμβάνει την ευθύνη των ελεύθερων επιλογών του.



Σας παρακαλώ, ωστόσο, και σε εφαρμογή και όσων προβλέπονται πλέον από την Πολιτεία, να με ενημερώσετε όλοι εάν έχετε εμβολιαστεί η όχι. Συγκεκριμένα, εντός δύο ημερών από της λήψεως του παρόντος, καλείσθε όλοι να αποστείλετε στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο της Μητροπόλεως, είτε το Πιστοποιητικό Εμβολιασμού, είτε το Πιστοποιητικό νόσησης, είτε Βεβαίωση Ιατρού που αποτρέπει τον εμβολιασμό.



Για όσους επιλέξουν να μην εμβολιαστούν είναι αυστηρώς υποχρεωτικό να διενεργούν κάθε εβδομάδα διαγνωστικό έλεγχο (rapid test) και να αποστέλλουν έως την Παρασκευή τα αποτελέσματα, επίσης, στο mail της Μητροπόλεως. Δεν χωρεί καμία αμέλεια στην τήρηση αυτής της υποχρέωσης. Σε περίπτωση μη τήρησης θα υπάρχουν κυρώσεις.



Πατέρες μου,

Ως υπεύθυνος πνευματικός σας πατέρας, σας έγραψα τα παραπάνω, με σκοπό και με την ελπίδα να μη θρηνήσουμε την απώλεια άλλου αδελφού μας. Ας αξιοποιήσουμε ό,τι μας προσφέρει ο Θεός δια της επιστήμης για να συνεχίσουμε να Τον δοξάζουμε και να Τον υπηρετούμε. Επικαλούμαι σε όλους την Χάρη και τον φωτισμό του Αγίου Πνεύματος.

