Επιδότηση πάγιων δαπανών: διαγραφή φορολογικών οφειλών σε 2 βήματα

Δείτε αναλυτικά την διαδικασία, με την οποία οι επιχειρήσεις μπορούν να ορίσουν το ποσό που επιθυμούν να διατεθεί για την εξόφληση φορολογικών οφειλών.

Ξεκινά η διαδικασία για συμψηφισμού οφειλών προς την εφορία με το ύψος της επιδότησης που δικαιούνται οι επιχειρήσεις που έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα επιδότησης παγίων δαπανών.

Με δύο βήματα οι επιχειρήσεις μπορούν να ορίσουν το ποσό που επιθυμούν να διατεθεί για την εξόφληση φορολογικών οφειλών, να ενημερωθούν για τις υποχρεώσεις που έχουν εξοφληθεί με το ποσό της επιδότησης αλλά και το υπόλοιπο διαθέσιμο ποσό.

Τα βήματα στα οποία θα πρέπει να προχωρήσουν οι επιχειρήσεις είναι :

Βήμα 1: Για τις επιχειρήσεις που έχουν υποβάλει αίτηση χορήγησης στην πλατφόρμα «myBusinessSupport», προσδιορίζοντας το ποσό που επιθυμεί να διατεθεί για την εξόφληση φορολογικών οφειλών, από την επόμενη ημέρα της υποβολής της αιτήσεων, ελέγχεται καθημερινά από την ΑΑΔΕ, με αυτοματοποιημένο τρόπο, εάν οι δικαιούχες επιχειρήσεις εμφανίζουν στο TAXIS οφειλές φόρων (φόρος εισοδήματος, ΦΠΑ, ΕΝΦΙΑ και λοιποί φόροι) που έχουν βεβαιωθεί ή θα βεβαιωθούν στο β΄ εξάμηνο του 2021.

Βήμα 2: Σε περίπτωση που η επιχείρηση έχει τέτοιες οφειλές, οι οφειλές αυτές εξοφλούνται αυτόματα με το ποσό επιδότησης παγίων δαπανών που δικαιούται η επιχείρηση, μέχρι την εξάντληση του ποσού αυτού.

Η πλατφόρμα «myBusinessSupport» παρέχει διαρκή ενημέρωση στις επιχειρήσεις που έχουν ενταχθεί στην επιδότηση παγίων δαπανών για τα εξής:

το αρχικό ποσό που η επιχείρηση επέλεξε να διαθέσει για την εξόφληση των φορολογικών οφειλών

τις υποχρεώσεις που έχουν εξοφληθεί με το ποσό της επιδότησης παγίων δαπανών (είδος φόρου, χρόνος εξόφλησης)

το υπόλοιπο διαθέσιμο ποσό προς εξόφληση φορολογικών οφειλών της επιχείρησης.

Παράδειγμα

Με βάση τα παραπάνω, έστω ότι μια επιχείρηση δικαιούται συνολικό ποσό επιδότησης παγίων δαπανών 10.000 ευρώ και με την αίτησή της επιλέγει να διατεθεί για την εξόφληση παγίων δαπανών το 40%, ήτοι 4.000 ευρώ.

Από τον αυτοματοποιημένο έλεγχο προκύπτει ότι η επιχείρηση έχει υποβάλει δήλωση ΦΠΑ μηνός Ιουλίου, από την οποία προκύπτει φόρος προς καταβολή 2.500€. Το σύστημα προχωρά στην εξόφληση του φόρου αυτού, μειώνοντας ισόποσα το διαθέσιμο ποσό για επόμενων εξόφληση φορολογικών οφειλών σε 4.000 – 2.500 = 1.500 ευρώ.

Στην εφαρμογή της επιδότησης παγίων δαπανών της πλατφόρμας «myBusinessSupport» η επιχείρηση μπορεί να λάβει ενημέρωση για τα παραπάνω και να γνωρίζει ανά πάσα στιγμή ποιο είναι το διαθέσιμο υπόλοιπο της επιδότησης που θα αξιοποιηθεί αυτόματα για την εξόφληση φόρων.

Αξίζει να σημειωθεί ότι μεταξύ της υποβολής δηλώσεων και της εμφάνισης των οφειλών από τις δηλώσεις στην προσωποποιημένη πληροφόρησης στο «myTAXISnet» μεσολαβούν ορισμένες ώρες. Συνεπώς συνιστούμε στις επιχειρήσεις να υποβάλουν τις δηλώσεις για τους φόρους που μπορούν να εξοφληθούν από την επιδότηση παγίων δαπανών το αργότερο δύο ημέρες πριν την προθεσμία καταβολής του φόρου, ώστε μέχρι την εκπνοή της προθεσμίας αυτής να διενεργηθεί η έκπτωση του φόρου και να δουν εγκαίρως το τυχόν υπόλοιπο προς εξόφληση.

