Ερέτρια: Θρίλερ με τον θάνατο του διοικητή του αστυνομικού τμήματος

Ανοικτά όλα τα ενδεχόμενα για τον θάνατο του 30χρονου, ο οποίος βρέθηκε νεκρός μέσα το στο ΙΧ με τραύμα από σφαίρα στο κεφάλι.



Σε θρίλερ εξελίσσεται ο θάνατος του διοικητή του αστυνομικού τμήματος Ερέτριας, ο οποίος βρέθηκε νεκρός το βράδυ της Πέμπτης μέσα στο αυτοκίνητό του.

Εξετάζονται όλα τα ενδεχόμενα -ακόμη και αυτό της αυτοκτονίας- ενώ από χθες το βράδυ βρίσκεται σε εξέλιξη μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στη νότια Εύβοια.

Ο 30χρονος αστυνομικός και πατέρας ενός βρέφους δύο μηνών βρέθηκε νεκρός εντός του αυτοκινήτου του, το οποίο ήταν παρκαρισμένο σε πάρκο κοντά στο Αστυνομικό Τμήμα από έναν διερχόμενο πολίτη γύρω στις 21.15, ο οποίος και ενημέρωσε τις αρχές.



Ο άτυχος άνδρας έφερε τραύματα από σφαίρες και εντός του οχήματος βρέθηκε και το υπηρεσιακό του όπλο, τύπου glock.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι σο σπίτι, το γραφείο, και το αυτοκίνητο του, δεν βρέθηκε κάποιο σημείωμα που να δικαιολογεί αυτοχειρία.

Ο 30χρονος είχε παντρευτεί πριν από περίπου 10 ημέρες. Η πρώτη εικόνα που έχουν οι αστυνομικοί που έχουν αναλάβει την έρευνα είναι ότι ο αξιωματικός έφερε τραύμα από σφαίρα στο κεφάλι. Σύμφωνα με την επικρατέστερη εκδοχή, αυτοπυροβολήθηκε με το όπλο του. Ο ιατροδικαστής που έσπευσε στο σημείο θα εξάγει ασφαλέστερα συμπεράσματα.

Καλά πληροφορημένες πηγές σημειώνουν πάντως ότι «μπορεί η αυτοκτονία να είναι η επικρατέστερη εκδοχή, ωστόσο δεν έχει αποκλειστεί ακόμα το σενάριο της εγκληματικής ενέργειας». Την έρευνα έχει αναλάβει το Τμήμα Ασφαλείας Χαλκίδας.



Τραγική φιγούρα οι γονείς του 30χρονου αξιωματικού οι οποίοι έφτασαν στην Ερέτρια αμέσως μόλις πληροφορήθηκαν την τραγική είδηση για το παιδί τους.

