Κόπτσης στον ΑΝΤ1: τα σχολεία θα ανοίξουν χωρίς κανένα κενό (βίντεο)

Τι θα γίνει με τους εκπαιδευτικούς που θα προσέλθουν στην εργασία τους χωρίς εργαστηριακό τεστ. Σχέδιο για να μην κλείνουν τα σχολεία ακόμα και όταν βρεθεί κρούσμα.

Ο ΓΓ του Υπουργείου Παιδείας, Αλέξανδρος Κόπτσης, μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλοκαίρι Μαζί», τόνισε ότι χάρη στη σκληρή δουλειά που έγινε το καλοκαίρι, «είμαστε έτοιμοι να υποδεχθούμε σε λίγες μέρες στα σχολεία, μαθητές και εκπαιδευτικούς».

Όπως είπε χαρακτηριστικά ο κ. Κόπτσης, φέτος πραγματοποιήθηκαν 11.700 προσλήψεις εκπαιδευτικών και είναι όλοι ήδη στις θέσεις τους, ενώ ανακοινώθηκαν και οι αναπληρωτές οι οποίοι θα βρίσκονται στη θέση τους την 1η Σεπτεμβρίου.

Ο κ. Κόπτσης αναφέρθηκε στην υποχρέωση των μαθητών οι οποίοι δεν έχουν εμβολιαστεί ή δεν έχουν νοσήσεις να προσέρχονται με αυτοδιαγνωστικά τεστ στο σχολείο 2 φορές την εβδομάδα, ενώ αντίστοιχα οι καθηγητές με εργαστηριακά τεστ επίσης 2 φορές την εβδομάδα. Σε ότι αφορά τους μαθητές το κόστος θα καλύπτεται από το κράτος, ενώ οι εκπαιδευτικοί θα επωμίζονται οι ίδιοι το κόστος.

Συμπλήρωσε δε ότι κανένας μαθητής και κανένας εκπαιδευτικούς δε θα γίνεται δεκτός χωρίς αυτήν την προϋπόθεση και μάλιστα στην περίπτωση των εκπαιδευτικών, μετά από 2 μέρες θα αντικαθίσταται από αναπληρωτή.

Ο κ. Κόπτσης, τόνισε κατηγορηματικά ότι στόχος είναι να κρατηθούν τα σχολεία ανοιχτά, γιατί η διά ζώσης εκπαίδευση δεν μπορεί να αντικατασταθεί πλήρως από την τηλεκπαίδευση. Μάλιστα όπως είπε διερευνάται ο τρόπος με τον οποίον τα σχολεία θα παραμένουν ανοιχτά ακόμη και όταν βεβαιώνονται κρούσματα σε αυτά.

Τέλος και μεταξύ άλλων, ο κ. Κόπτσης είπε ότι ο εμβολιασμός στους εκπαιδευτικούς είναι σε πολύ υψηλά ποσοστά, περίπου στο 80%, ενώ τις επόμενες ημέρες θα ξεκινήσει μια καμπάνια, με στόχο το ποσοστό να φτάσει στο 100%.

