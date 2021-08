Κοινωνία

Βάσεις - Πανελλήνιες 2021: Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα

Αγωνία τέλος για τους υποψήφιους των Πανελλαδικών. Ανακοινώθηκαν στην ιστοσελίδα του υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων οι Βάσεις.



Τέλος στην αγωνία για τους υποψηφίους στις Πανελλήνιες 2021, καθώς σήμερα το πρωί ανακοινώθηκαν στην ιστοσελίδα του υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων οι Βάσεις για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πληροφορούνται τα αποτελέσματά τους μέσω της ιστοσελίδας του υπουργείου, https://results.it.minedu.gov.gr, πληκτρολογώντας:

α) τον οκταψήφιο κωδικό αριθμό τους

β) τα τέσσερα αρχικά γράμματα των προσωπικών τους στοιχείων (Επώνυμο - Όνομα - Πατρώνυμο - Μητρώνυμο).

Φέτος ισχύει μια μεγάλη αλλαγή στην ανακοίνωση των Βάσεων, καθώς οι υποψήφιοι μπορούν να λάβουν τα αποτελέσματα και με SMS.

Ταυτόχρονα με την ηλεκτρονική ανάρτηση, τα αποτελέσματα έχουν αποσταλεί ηλεκτρονικά στις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, προκειμένου να προωθηθούν στα σχολεία ευθύνης τους, για να εκτυπωθούν καταστάσεις των επιτυχόντων που θα αναρτηθούν στα λύκεια ως το μεσημέρι.

Oι καταστάσεις που θα αναρτηθούν στα Λύκεια θα περιέχουν μόνο τον κωδικό κάθε υποψηφίου και τα στοιχεία της επιτυχίας του και όχι τα ονομαστικά στοιχεία του.

Επίσης, ανακοινώνονται τα αποτελέσματα των εισαγόμενων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση με τις ειδικές κατηγορίες των αλλοδαπών-αλλογενών αποφοίτων Λυκείων εκτός Ε.Ε. και των αποφοίτων Λυκείων ή αντίστοιχων σχολείων Κρατών-Μελών της Ε.Ε. Τα ανωτέρω αποτελέσματα θα αναρτηθούν στην ίδια ιστοσελίδα του Υπουργείου.



Β) Αποτελέσματα για εισαγωγή στα Δημόσια ΙΕΚ

Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να πληροφορούνται τα αποτελέσματα μέσω της ιστοσελίδας του Υπουργείου https://michanografiko-diek.it.minedu.gov.gr πληκτρολογώντας:



α) τον οκταψήφιο κωδικό αριθμό τους και

β) τον προσωπικό κωδικό ασφάλειας (password) που είχαν χρησιμοποιήσει για την υποβολή του Μηχανογραφικού Δελτίου

Ταυτόχρονα, θα υπάρχει στην ίδια ιστοσελίδα σύνδεσμος με μια λίστα με τους επιτυχόντες, η οποία περιέχει μόνο τον κωδικό κάθε υποψηφίου και τα στοιχεία της επιτυχίας του και όχι τα ονομαστικά στοιχεία του.

Συνολικά 92.090 υποψήφιοι (75.435 των Γενικών και 16.655 των Επαγγελματικών Λυκείων) μετείχαν φέτος, για τις συνολικά 77.415 θέσεις εισακτέων που θα διατεθούν στα πανεπιστήμια για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022.

Δείτε τους πίνακες:

