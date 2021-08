Οικονομία

Νέο πρόγραμμα για πληρωμές φόρων και εισφορών

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ποιες επιχειρήσεις θα αφορά και πως συνδυάζεται με την παροχή πρόσθετης ρευστότητας από τους τρείς πρώτους κύκλους της επιστρεπτέας προκαταβολής.

Στην ενεργοποίηση εντός του Σεπτεμβρίου του προγράμματος για πληρωμή φορολογικών και ασφαλιστικών οφειλών από επιχειρήσεις και επαγγελματίες με την παροχή πρόσθετης ρευστότητας από τους τρείς πρώτους κύκλους της επιστρεπτέας προκαταβολής προχωρά το υπουργείο Οικονομικών.

Πρόκειται για περίπου 25.000 επιχειρήσεις οι οποίες είχαν μείωση τζίρου κατά τουλάχιστον 30% το 2020 σε σύγκριση με το 2019 και στις οποίες δίνεται η δυνατότητα να λάβουν ποσό ίσο με το 35% της συνολικής ενίσχυσης από τους τρεις πρώτους κύκλους των επιστρεπτέων προκαταβολών ως «πιστωτικό» και να το χρησιμοποιήσουν αποκλειστικά για την πληρωμή φόρων και ασφαλιστικών εισφορών μέχρι τα τέλη του 2021. Στην περίπτωση αυτή όμως θα πρέπει να αποπληρώσουν το 100% της ενίσχυσης που έλαβαν σε 60 μηνιαίες δόσεις από 31/1/2022.

Το μέτρο θα δώσει ανάσες κυρίως σε μικρά εμπορικά καταστήματα, επιχειρήσεις εστίασης και άλλες επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών, όπως γυμναστήρια και οι οποίες δεν έχουν πρόσβαση στον τραπεζικό δανεισμό και δεν έχουν τα απαιτούμενα κεφάλαια για την επανεκκίνησή τους και την πληρωμή των υποχρεώσεών τους στην εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία.

Για παράδειγμα επιχείρηση που έλαβε ενισχύσεις 20.000 ευρώ από τους τρεις πρώτους κύκλους επιστρεπτέας προκαταβολής και δικαιούται «κούρεμα» 10.000 ευρώ στο προς επιστροφή ποσό έχει τη δυνατότητα να λάβει πιστωτικό συμψηφισμού φόρων και εισφορών ύψους 7.000 ευρώ (20.000 χ 35%). Εάν επιλέξει να πάρει τα 7.000 ευρώ θα πρέπει να επιστρέψει τα 20.000 ευρώ από τις αρχές του 2022 σε 60 μηνιαίες δόσεις θα «χάσει» το κούρεμα 50% των κρατικών δανείων.

Υπενθυμίζεται ότι για τους 3 πρώτους κύκλους των επιστρεπτέων προκαταβολών παρέχεται η δυνατότητα «κουρέματος» του ποσού κατά 30% για όσες επιχειρήσεις έχουν μείωση τζίρου από 15% έως 30% και κατά 50% για όσες έχουν μείωση τζίρου άνω του 30%.

H Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων αναμένεται έως τo τέλος Σεπτεμβρίου να αναρτήσει στο Taxisnet αναλυτικά τα ποσά που έχει λάβει κάθε επιχείρηση και επαγγελματίας, καθώς και το συνολικό ποσό που καλείται να επιστρέψει στο κράτος προκειμένου οι δικαιούχοι να έχουν πλήρη εικόνα και να αποφασίσουν πώς θα αποπληρώσουν την οφειλή. Σε αυτά θα αναγράφεται τόσο το συνολικό ποσό της ενίσχυσης που τους χορηγήθηκε, όσο και εκείνο που πρέπει να επιστρέψουν εντόκως. Το ύψος του συνολικού ποσού που πρέπει να επιστραφεί στο Δημόσιο ανέρχεται σε 5,3 δισ. ευρώ και οι πληττόμενοι από την πανδημία που έκαναν χρήση του μέτρου, έχουν δύο δυνατότητες αποπληρωμής:

Να αποπληρώσουν το συνολικό ποσό που οφείλουν σε 60 δόσεις, ξεκινώντας από τον Ιανουάριο του 2022. Για παράδειγμα αν κάποιος έλαβε ποσό 100.000 ευρώ από τους τρεις τελευταίους κύκλους του προγράμματος, θα πρέπει να επιστρέψει το 50%, δηλαδή 50.000 ευρώ.

Να εξοφλήσουν εφάπαξ όλο το ποσό που έχουν λάβει με επιπλέον «κούρεμα» 15% επί του επιστρεπτέου τμήματος. Αν κάποιος πρέπει να επιστρέψει 50.000 ευρώ και πληρώσει το ποσό εφάπαξ θα καταβάλει 42.500 ευρώ.

Πηγή: euro2day.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Μητροπολίτης Δημητριάδος: Το εμβόλιο ένδειξη αλληλεγγύης στον συνάνθρωπο

Κορονοϊός - Μπουλμπασάκος: Στο “Ευαγγελισμό” αγγίζουμε την πληρότητα στην ΜΕΘ

Αφγανιστάν: Εκατόμβη νεκρών στο αεροδρόμιο της Καμπούλ